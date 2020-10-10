«Марина, выйдите на связь!» фанаты потеряли Хлебникову

Марину Хлебникову потеряли ее фанаты.
Совсем недавно певица прекрасно выступила с ремиксом на свой хит «Чашка кофею». Потом выложила в инстаграме ссылки на свое интервью на портале moskvichmag.ru.
Казалось бы, состоялось триумфальное возвращение звезды.
Но уже 10 недель, как Хлебникова не выходит на связь со своими поклонниками.
Они обеспокоены ее молчанием. Ведь известно, что уже давно певица страдает от неизлечимой болезни. Именно поэтому она так сильно похудела и порой плохо выглядела.
Конечно, фолловеры надеются, что исполнительница просто очень загружена работой над новыми проектами.
Но все же они хотели бы получить он нее известие, что все в порядке.
«Марина, выйдите на связь! Мы переживаем»;«Марина, вы прекрасны, не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Всего вам наилучшего!» — пишут они в микроблоге Хлебниковой.
Как ранее сообщал «Рамблер», звезда 90-х Марина Хлебникова — ученица легендарных мэтров Иосифа Кобзона, Льва Лещенко и Александра Градского.
Еще во время обучения в институте им. Гнесиных девушка стала подопечной продюсера Бари Алибасова и солисткой группы "Hа-Hа". Позже она записала свои бессмертные хиты "Какао-какао", "Чашка кофею", "Дожди" и другие.