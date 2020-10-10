«Марина, выйдите на связь!» фанаты потеряли Хлебникову

Совсем недавно певица прекрасно выступила с ремиксом на свой хит «Чашка кофею». Потом выложила в инстаграме ссылки на свое интервью на портале moskvichmag.ru.

Казалось бы, состоялось триумфальное возвращение звезды.

Но уже 10 недель, как Хлебникова не выходит на связь со своими поклонниками.

Они обеспокоены ее молчанием. Ведь известно, что уже давно певица страдает от неизлечимой болезни. Именно поэтому она так сильно похудела и порой плохо выглядела.

Конечно, фолловеры надеются, что исполнительница просто очень загружена работой над новыми проектами.

Но все же они хотели бы получить он нее известие, что все в порядке.