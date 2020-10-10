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«Марина, выйдите на связь!» Поклонники потеряли Хлебникову 

Ирина Лебедева 33 минуты назад
«Марина, выйдите на связь!» фанаты потеряли Хлебникову
Фото: РИА Новости
Марину Хлебникову потеряли ее фанаты.
Совсем недавно певица прекрасно выступила с ремиксом на свой хит «Чашка кофею». Потом выложила в инстаграме ссылки на свое интервью на портале moskvichmag.ru.
Казалось бы, состоялось триумфальное возвращение звезды.
Но уже 10 недель, как Хлебникова не выходит на связь со своими поклонниками.
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Они обеспокоены ее молчанием. Ведь известно, что уже давно певица страдает от неизлечимой болезни. Именно поэтому она так сильно похудела и порой плохо выглядела.
Конечно, фолловеры надеются, что исполнительница просто очень загружена работой над новыми проектами.
Но все же они хотели бы получить он нее известие, что все в порядке.

«Марина, выйдите на связь! Мы переживаем»;«Марина, вы прекрасны, не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Всего вам наилучшего!» — пишут они в микроблоге Хлебниковой.

Как ранее сообщал «Рамблер», звезда 90-х Марина Хлебникова — ученица легендарных мэтров Иосифа Кобзона, Льва Лещенко и Александра Градского.
Еще во время обучения в институте им. Гнесиных девушка стала подопечной продюсера Бари Алибасова и солисткой группы "Hа-Hа". Позже она записала свои бессмертные хиты "Какао-какао", "Чашка кофею", "Дожди" и другие.
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Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Лев Лещенко , Александр Градский , Марина Хлебникова , Бари Алибасов
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