Звезду «Интернов» экстренно госпитализировали в Лондоне

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«Чувствовал себя рядом со смертью»: Боря Левин из «Интернов» 

Ирина Лебедева 1 час назад
Дмитрий Шаракоис, полюбившийся зрителям по роли Бори Левина в «Интернах», перепугал своих поклонников. В инстаграме он сообщил, что он настолько плохо себя почувствовал, что заподозрил инфаркт или инсульт. Головные боли были просто невыносимыми и он вызвал «Скорую помощь».
Недомогание проявилось ранее, но в итоге наступило резкое ухудшение.

«У меня просто месяц дичайшие головные боли, сегодня был пик на протяжении четырех часов. Сильная пульсация в голове и сердце», — рассказал бывший актер.

Дмитрий сейчас живет в Лондоне, там система здравоохранения выстроена несколько по-другому, получить направление на госпитализацию достаточно непросто, требуются веские основания. Но «Скорая» все же приехала, и Шаракоис оказался в больнице на обследовании. По первым результатам, все же ни инфаркта, ни инсульта нет.
«Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью», — признался Дмитрий.

Исполнитель роли Бори Левина в Великобритании трудится в сферах, далеких от театра и кино. Он подрабатывал официантом, таксистом и строителем. Сейчас открыл свое ИП и красит дома по заказу. Также он ведет канал на YouTube и дает советы по переезду в Англию, — информирует 5 Канал.

Как ранее писал «Рамблер», карьера Кристины Асмус стремительно пошла в гору как раз после съемок в сериале «Интерны.
Состояние отца Киркорова серьезно ухудшилось
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Шоу-бизнес , Видео , Кристина Асмус , Дмитрий Шаракоис
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