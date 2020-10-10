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Звезду «Интернов» экстренно госпитализировали в Лондоне 

РИА Новости 48 минут назад
Актера Дмитрия Шаракоиса экстренно госпитализировали в Лондоне. Об этом артист сообщил в своем Instagram.
Он рассказал, что вызвал скорую из-за "дичайшей" головной боли, сильной пульсации в голове и сердце. Как признался актер, ему стало так плохо, он заподозрил у себя инсульт или инфаркт. По его словам, обращение к медикам было экстренным, но сама проблема появилась несколько недель назад.

"Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью", — отметил Шаракоис.

Он добавил, что по предварительной оценке медиков, инсульта или инфаркта у него нет, но необходимы дополнительные проверки и анализ крови.
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Дмитрий Шаракоис окончил ГИТИС в 2006 году. На последнем году учебы снимался в эпизодических ролях в фильмах "Девятая рота", "Моя прекрасная няня" и "Опера. Хроники убойного отдела". Наибольшую славу актеру принесла роль Бориса Левина в сериале "Интерны". Пару лет назад он переехал в Лондон, так как не хотел стать заложником одного амплуа..
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Шоу-бизнес , Видео , Борис Левин , Дмитрий Шаракоис
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