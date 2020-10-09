Состояние отца Киркорова серьезно ухудшилось 

По словам певца Филиппа Киркорова, его отец находится в реанимации и ему трудно говорить. Об этом пишет издание «Дни.ру».

Как сообщал «Рамблер», 88-летний Бедрос Киркоров — болгарский певец и отец Филиппа Киркорова . Ранее в СМИ появилась информация, что Киркоров-старший заболел коронавирусом и был госпитализирован.

Киркоров отметил, что отец в реанимации и связь они поддерживают через медиков. При этом каждый день он получает подробную медицинскую сводку от персонала клиники.

По словам Киркорова, сам он тоже переболел коронавирусом, даже не зная об этом.