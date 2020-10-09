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Экс-солистка «ВИА Гры» уехала из России 

Мария Иванова 8 минут назад
Экс-солистка «ВИА Гры» уехала из России
Фото: Instagram
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег уехала в Казахстан, чтобы начать свой сольный проект. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Я приехала в Казахстан за своей большой мечтой, начать сольный проект. Сейчас я окружена прекрасными, молодыми и талантливыми людьми», — рассказал Герцег (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Певица отметила, что работает в Алматы с музыкальным лейблом CORD Entertainment, и пообещала представить свой новый проект в ближайшее время.

«Я счастлива, мои хорошие, очень счастлива. Я чувствую, что вы со мной и я знаю, что вы ждете новую я. Обещаю, что все буду делать искренне и с любовью. Спасибо за то, что вы есть у меня», — обратилась она к поклонникам.

Как писал «Рамблер», украинка венгерского происхождения Герцег попала в группу после проекта «Хочу в „ВИА Гру“.
В мае этого года Герцег заявила об уходе из „ВИА Гры“ и рассказала о поисках „харизматичной девочки“ на свое место. Сообщалось, что она проработает в группе до конца 2020-го, поможет новой участнице освоиться в коллективе и передаст ей необходимые знания.
Певица подчеркивала, что очень благодарна продюсеру Константину Меладзе.

»Он — лучший наставник. Я стала такой, какой хотела быть всегда. Для меня Константин Меладзе — третий отец», — заявляла она.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Эрика Герцег , Константин Меладзе
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