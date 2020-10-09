«Это миллионы»: Шукшина раскрыла гонорары звезд за ток-шоу 

«Если не нравится вам слово «цензура», ну хотя бы дайте нам альтернативное телевидение на тех же федеральных каналах. Просто хотя бы 50 на 50 контент, наряду с негативом вот этим вот, пошлым, безнравственным, ссорами, клеветой, дрязгами, вот этими жуткими семейными разборками», — высказалась актриса о ток-шоу.