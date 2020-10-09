«Это миллионы»: Шукшина раскрыла гонорары звезд за ток-шоу 

Актриса Мария Шукшина назвала уровень программ на российском телевидении очень низким, отметив при этом, то звезды готовы там участвовать за хорошие гонорары, так как «сидят без работы». Об этом она заявила в программе «Интервью» на канале «Царьград».
Шукшина отметила, что на российском телевидении стоит ввести интеллектуально-духовную цензуру.
«Если не нравится вам слово «цензура», ну хотя бы дайте нам альтернативное телевидение на тех же федеральных каналах. Просто хотя бы 50 на 50 контент, наряду с негативом вот этим вот, пошлым, безнравственным, ссорами, клеветой, дрязгами, вот этими жуткими семейными разборками», — высказалась актриса о ток-шоу.
По ее словам, звезды ходят туда из-за больших гонораров за участие в программах.
«Я знаю порядок цен, это миллионы. Если не будут платить деньги, вы думаете, кто-нибудь туда пойдет? Экспертам, массовке, гостям. Всем абсолютно платят. Это их заработок. Все сидят безработные, как мы знаем, все сидят, все зарабатывают. И все успокаивают свою совесть», — подчеркнула она.
«Рамблер» писал, что ранее эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян призвал президента России Владимира Путина вмешаться в редакционную политику Первого канала. По его словам, причиной такого призыва стали многочисленные шоу с участием фриков, которые «учат россиян жить».