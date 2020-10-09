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Стали известны доходы «обедневшего» Дробыша 

Артём Кульша 31 минуту назад
Стали известны доходы «обедневшего» Дробыша
Фото: РИА Новости
Одна из компаний продюсера Виктора Дробыша получила прибыль в размере свыше 170 миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
На днях, как сообщал «Рамблер», Дробыш посетовал на то, что продюсеры пострадали из-за ограничений, введенных ради борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, так как были вынуждены оплачивать звездный простой. Он напомнил, что государство не оказало продюсерам поддержку, но и признался, что им не приходится плакать, так как есть люди, которым пришлось гораздо хуже.
Вчера «Комсомольская правда» сообщила, что в разное время Дробыш учредил 10 компаний, которые занимаются, в частности, звукозаписью, радиовещанием и управлением финансово-промышленными группами. Наиболее успешная из них, «Первое музыкальное издательство», по итогам 2019 года получила прибыль в размере 177 миллионов рублей.
Наименее успешная, «3Д Мьюзик Стар», в прошлом году прибыли не принесла. В настоящее время продюсер ее закрывает.
В июне, как сообщал «Рамблер», Дробыш заявил, что к нему все чаще обращаются олигархи с предложением заплатить за раскрутку своих любовников, и он порой соглашается, но лишь при условии, что бизнесмен заработал свои деньги честно, а у его любовника есть потенциал.
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Шоу-бизнес , Виктор Дробыш , Комсомольская правда
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