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Экс-солистка сравнила «Ленинград» с сектой 

Вероника Полынина 43 минуты назад
Экс-солистка сравнила «Ленинград» с сектой
Фото: РИА Новости
Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс обвинила лидера коллектива Сергея Шнурова в развившейся у нее депрессии.
В интервью YouTube-каналу «Изнанка. Женщины» исполнительница хита «Экспонат» заявила, что Шнуров превратил «Ленинград» в секту.
«Сделал из «Ленинграда» секту. Всем внушал, что мы команда, одно целое, семья. И судя по тому, как он сейчас всех ребят кинул, оставив без копейки, все это было ложью. Просто я раньше всех это поняла», — пришла к выводу Алиса Вокс.
Экс-солистка в очередной раз пожаловалась на авторитарный характер Сергея Шнурова и рассказала, как однажды музыкант запер ее в номере отеля на 17 часов.

«Когда вводили закон о запрете мата, у Сережи случилась истерика. Он пил три дня. В итоге запер меня в своём номере на 17 часов и начал внушать, что я должна раздеться на сцене. Что так я нас всех спасу, помогу, выручу группу», — заявила она.

По словам девушки, после этого случая она страдала, а их отношения со Шнуровым окончательно расстроились. Теперь певице приходится лечиться от клинической депрессии и аутоимунного заболевания, диагностированного вскоре после ухода из коллектива.
Как писал «Рамблер», Алиса Вокс была солисткой «Ленинграда» с 2012 по 2016 годы. В составе группы Алиса Вокс исполнила такие хиты как «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу», «Экспонат» и другие.
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Шоу-бизнес , Алиса Вокс , Сергей Шнуров
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