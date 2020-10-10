Садальский возмутился ценами на тест по коронавирусу 

Станислав Садальский рассказал, как ему влетел в копеечку тест на коронавирус. Актёр решил провериться на наличие антител к вирусу, но, как оказалось, стоит это недёшево.

У Садальского неплохая пенсия — со всеми надбавками он получает 50 тыс. рублей. Но переплачивать за медицинский услуги артист не захотел принципиально, пишет «Собеседник». Первое, с чем столкнулся 69-летний актёр, — никто не сказал ему, как надо правильно сдавать тест.

В результате артист утром плотно позавтракал, приехал в больницу на такси, но там выяснилось, что сдавать тест надо натощак. Садальский был вынужден вернуться домой ни с чем и решил сдать тест на дому. Но эта процедура обошлась актёру в восемь тысяч рублей — и это при том, что забор биоматериала он сделал сам, а приехавший врач просто забрал его.

А что такой врач золотой? Куда Роспотребнадзор смотрит?! — возмущается Садальский.

Но не только это возмутило знаменитость.

И почему все молчат? ТолькKomsomolskaya Pravda/Global Look Pressана господ…», — негодует Садальский.