Садальский возмутился ценами на тест по коронавирусу 

Станислав Садальский рассказал, как ему влетел в копеечку тест на коронавирус. Актёр решил провериться на наличие антител к вирусу, но, как оказалось, стоит это недёшево.
У Садальского неплохая пенсия — со всеми надбавками он получает 50 тыс. рублей. Но переплачивать за медицинский услуги артист не захотел принципиально, пишет «Собеседник». Первое, с чем столкнулся 69-летний актёр, — никто не сказал ему, как надо правильно сдавать тест.
В результате артист утром плотно позавтракал, приехал в больницу на такси, но там выяснилось, что сдавать тест надо натощак. Садальский был вынужден вернуться домой ни с чем и решил сдать тест на дому. Но эта процедура обошлась актёру в восемь тысяч рублей — и это при том, что забор биоматериала он сделал сам, а приехавший врач просто забрал его.
А что такой врач золотой? Куда Роспотребнадзор смотрит?! — возмущается Садальский.
Но не только это возмутило знаменитость.
И почему все молчат? ТолькKomsomolskaya Pravda/Global Look Pressана господ…», — негодует Садальский.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Станислав Садальский выложил в своём Instagram последнее фото Владимира Конкина с его супругой Аллой. Фотография была сделана в 2009 году.