Что стало с самой богатой моделью 90-х Кейт Мосс

Кейт Мосс родилась в районе Большого Лондона Кройдон в семье бармена и агента по путешествиям. В 14 лет директор лондонского модельного агентства Сара Дукас заметила ее в аэропорту и пригласила на работу.

1/15 Кейт Мосс родилась в районе Большого Лондона Кройдон в семье бармена и агента по путешествиям. В 14 лет директор лондонского модельного агентства Сара Дукас заметила ее в аэропорту и пригласила на работу. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Супермоделью Мосс стала благодаря сотрудничеству с Calvin Klein. Внешность Кейт отлично вписалась в тренд 90-х на андрогинность, унисекс и «героиновый шик» (худые и бледные молодые люди с синяками под глазами). Фото: globallookpress.com 3/15 Мосс с ее ростом в 168 сантиметров отобрала пьедестал у более высоких и гламурных моделей - Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл и Клаудии Шиффер (их рост - 177, 178 180 сантиметров соответственно). В интервью Bazaar она объяснила, как это вышло. Фото: globallookpress.com 4/15 Кейт Мосс родилась в районе Большого Лондона Кройдон в семье бармена и агента по путешествиям. В 14 лет директор лондонского модельного агентства Сара Дукас заметила ее в аэропорту и пригласила на работу. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 Вслед за Мосс на подиумах начало появляться все больше моделей-подростков. В 2000 году она стала самой высокооплачиваемой моделью мира (её заработок оценивался в 14,8 миллионов долларов). Фото: globallookpress.com 6/15 Мосс сотрудничала с Gucci, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Versace, Chanel, демократичными Mango и TOPSHOP (для последнего бренда она стала не только моделью, но и дизайнером), не раз появлялась на обложках Vogue, Elle, Cosmopolitan и многих других журналов. Фото: globallookpress.com 7/15 Мосс - глава собственного агентства, а с недавних пор - креативный директор бренда японской косметики Decorté. Стилист Джеймс Браун, работавший вместе с Мосс и, как и она, выросший в Кройдоне, рассказал в интервью Bazaar, что Кейт настоящая, поэтому люди к ней тянутся. К примеру, часто подходят поболтать в забегаловках. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 «Ну да, я не отношусь к себе слишком серьезно, и, наверное, людям это нравится», - объяснила сама Мосс. Она рассказала, что теперь главные бьюти-уроки ей преподает дочь Лила, рожденная от британского издателя Джефферсона Хэка. «Лила подписана на всех блогеров и постоянно убеждает меня попробовать какие-то новые штуки. Она умеет делать контуринг и вот это все, что мне наверняка рисуют перед съемками», - рассказала Мосс. Фото: Reuters 9/15 Лила пошла по стопам мамы и недавно стала лицом Marc Jacobs Beauty. Для дочери у Мосс есть только один профессиональный совет: ценить собственную индивидуальность. Фото: Reuters 10/15 Личная жизнь Мосс оказалась не такой гладкой, как модельная карьера. Она встречалась с актерами Джонни Деппом, Билли Зейном, Джеком Николсоном и с музыкантом Питом Доэрти. Во время отношений с последним папарацци заметили ее нюхающей нечто, похожее на кокаин. После этого Мосс месяц провела на реабилитации. Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 Сейчас, по словам Мосс, ее жизнь гораздо спокойнее. «Я научилась о себе заботиться. Каждый день занимаюсь йогой, реже хожу на вечеринки», - заверяет она. Фото: Reuters 12/15 13/15 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 15/15

Супермоделью Мосс стала благодаря сотрудничеству с Calvin Klein. Внешность Кейт отлично вписалась в тренд 90-х на андрогинность, унисекс и «героиновый шик» (худые и бледные молодые люди с синяками под глазами).

«Я не могла не то что конкурировать - даже сравнивать себя с ними. До метра восьмидесяти сильно не дотягивала, да и фигура у меня была совсем не как у них. Я отличалась, но как раз поэтому со мной хотели работать», - заявила Мосс.

Вслед за Мосс на подиумах начало появляться все больше моделей-подростков. В 2000 году она стала самой высокооплачиваемой моделью мира (её заработок оценивался в 14,8 миллионов долларов).

Мосс сотрудничала с Gucci, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton , Versace, Chanel , демократичными Mango и TOPSHOP (для последнего бренда она стала не только моделью, но и дизайнером), не раз появлялась на обложках Vogue, Elle, Cosmopolitan и многих других журналов.

Мосс - глава собственного агентства, а с недавних пор - креативный директор бренда японской косметики Decorté.

Стилист Джеймс Браун , работавший вместе с Мосс и, как и она, выросший в Кройдоне, рассказал в интервью Bazaar, что Кейт настоящая, поэтому люди к ней тянутся. К примеру, часто подходят поболтать в забегаловках.

«Ну да, я не отношусь к себе слишком серьезно, и, наверное, людям это нравится», - объяснила сама Мосс.

Она рассказала, что теперь главные бьюти-уроки ей преподает дочь Лила, рожденная от британского издателя Джефферсона Хэка.

«Лила подписана на всех блогеров и постоянно убеждает меня попробовать какие-то новые штуки. Она умеет делать контуринг и вот это все, что мне наверняка рисуют перед съемками», - рассказала Мосс.

Лила пошла по стопам мамы и недавно стала лицом Marc Jacobs Beauty. Для дочери у Мосс есть только один профессиональный совет: ценить собственную индивидуальность.

Личная жизнь Мосс оказалась не такой гладкой, как модельная карьера. Она встречалась с актерами Джонни Деппом, Билли Зейном Джеком Николсоном и с музыкантом Питом Доэрти . Во время отношений с последним папарацци заметили ее нюхающей нечто, похожее на кокаин. После этого Мосс месяц провела на реабилитации.

Сейчас, по словам Мосс, ее жизнь гораздо спокойнее.