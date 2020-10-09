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Что стало с самой богатой моделью 90-х Кейт Мосс

Александр Котлеткин
43 минуты назад
Кейт Мосс родилась в районе Большого Лондона Кройдон в семье бармена и агента по путешествиям. В 14 лет директор лондонского модельного агентства Сара Дукас заметила ее в аэропорту и пригласила на работу.
Кейт Мосс родилась в районе Большого Лондона Кройдон в семье бармена и агента по путешествиям. В 14 лет директор лондонского модельного агентства Сара Дукас заметила ее в аэропорту и пригласила на работу.
1/15 Кейт Мосс родилась в районе Большого Лондона Кройдон в семье бармена и агента по путешествиям. В 14 лет директор лондонского модельного агентства Сара Дукас заметила ее в аэропорту и пригласила на работу.
Фото: globallookpress.com
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Супермоделью Мосс стала благодаря сотрудничеству с Calvin Klein. Внешность Кейт отлично вписалась в тренд 90-х на андрогинность, унисекс и «героиновый шик» (худые и бледные молодые люди с синяками под глазами).
2/15 Супермоделью Мосс стала благодаря сотрудничеству с Calvin Klein. Внешность Кейт отлично вписалась в тренд 90-х на андрогинность, унисекс и «героиновый шик» (худые и бледные молодые люди с синяками под глазами).
Фото: globallookpress.com
Мосс с ее ростом в 168 сантиметров отобрала пьедестал у более высоких и гламурных моделей - Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл и Клаудии Шиффер (их рост - 177, 178 180 сантиметров соответственно). В интервью Bazaar она объяснила, как это вышло.
3/15 Мосс с ее ростом в 168 сантиметров отобрала пьедестал у более высоких и гламурных моделей - Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл и Клаудии Шиффер (их рост - 177, 178 180 сантиметров соответственно). В интервью Bazaar она объяснила, как это вышло.
Фото: globallookpress.com
Кейт Мосс родилась в районе Большого Лондона Кройдон в семье бармена и агента по путешествиям. В 14 лет директор лондонского модельного агентства Сара Дукас заметила ее в аэропорту и пригласила на работу.
4/15 Кейт Мосс родилась в районе Большого Лондона Кройдон в семье бармена и агента по путешествиям. В 14 лет директор лондонского модельного агентства Сара Дукас заметила ее в аэропорту и пригласила на работу.
Фото: globallookpress.com
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Вслед за Мосс на подиумах начало появляться все больше моделей-подростков. В 2000 году она стала самой высокооплачиваемой моделью мира (её заработок оценивался в 14,8 миллионов долларов).
5/15 Вслед за Мосс на подиумах начало появляться все больше моделей-подростков. В 2000 году она стала самой высокооплачиваемой моделью мира (её заработок оценивался в 14,8 миллионов долларов).
Фото: globallookpress.com
Мосс сотрудничала с Gucci, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Versace, Chanel, демократичными Mango и TOPSHOP (для последнего бренда она стала не только моделью, но и дизайнером), не раз появлялась на обложках Vogue, Elle, Cosmopolitan и многих других журналов.
6/15 Мосс сотрудничала с Gucci, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Versace, Chanel, демократичными Mango и TOPSHOP (для последнего бренда она стала не только моделью, но и дизайнером), не раз появлялась на обложках Vogue, Elle, Cosmopolitan и многих других журналов.
Фото: globallookpress.com
Мосс - глава собственного агентства, а с недавних пор - креативный директор бренда японской косметики Decorté. Стилист Джеймс Браун, работавший вместе с Мосс и, как и она, выросший в Кройдоне, рассказал в интервью Bazaar, что Кейт настоящая, поэтому люди к ней тянутся. К примеру, часто подходят поболтать в забегаловках.
7/15 Мосс - глава собственного агентства, а с недавних пор - креативный директор бренда японской косметики Decorté. Стилист Джеймс Браун, работавший вместе с Мосс и, как и она, выросший в Кройдоне, рассказал в интервью Bazaar, что Кейт настоящая, поэтому люди к ней тянутся. К примеру, часто подходят поболтать в забегаловках.
Фото: globallookpress.com
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«Ну да, я не отношусь к себе слишком серьезно, и, наверное, людям это нравится», - объяснила сама Мосс. Она рассказала, что теперь главные бьюти-уроки ей преподает дочь Лила, рожденная от британского издателя Джефферсона Хэка. «Лила подписана на всех блогеров и постоянно убеждает меня попробовать какие-то новые штуки. Она умеет делать контуринг и вот это все, что мне наверняка рисуют перед съемками», - рассказала Мосс.
8/15 «Ну да, я не отношусь к себе слишком серьезно, и, наверное, людям это нравится», - объяснила сама Мосс. Она рассказала, что теперь главные бьюти-уроки ей преподает дочь Лила, рожденная от британского издателя Джефферсона Хэка. «Лила подписана на всех блогеров и постоянно убеждает меня попробовать какие-то новые штуки. Она умеет делать контуринг и вот это все, что мне наверняка рисуют перед съемками», - рассказала Мосс.
Фото: Reuters
Лила пошла по стопам мамы и недавно стала лицом Marc Jacobs Beauty. Для дочери у Мосс есть только один профессиональный совет: ценить собственную индивидуальность.
9/15 Лила пошла по стопам мамы и недавно стала лицом Marc Jacobs Beauty. Для дочери у Мосс есть только один профессиональный совет: ценить собственную индивидуальность.
Фото: Reuters
Личная жизнь Мосс оказалась не такой гладкой, как модельная карьера. Она встречалась с актерами Джонни Деппом, Билли Зейном, Джеком Николсоном и с музыкантом Питом Доэрти. Во время отношений с последним папарацци заметили ее нюхающей нечто, похожее на кокаин. После этого Мосс месяц провела на реабилитации.
10/15 Личная жизнь Мосс оказалась не такой гладкой, как модельная карьера. Она встречалась с актерами Джонни Деппом, Билли Зейном, Джеком Николсоном и с музыкантом Питом Доэрти. Во время отношений с последним папарацци заметили ее нюхающей нечто, похожее на кокаин. После этого Мосс месяц провела на реабилитации.
Фото: Reuters
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Сейчас, по словам Мосс, ее жизнь гораздо спокойнее. «Я научилась о себе заботиться. Каждый день занимаюсь йогой, реже хожу на вечеринки», - заверяет она.
11/15 Сейчас, по словам Мосс, ее жизнь гораздо спокойнее. «Я научилась о себе заботиться. Каждый день занимаюсь йогой, реже хожу на вечеринки», - заверяет она.
Фото: Reuters
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Супермоделью Мосс стала благодаря сотрудничеству с Calvin Klein. Внешность Кейт отлично вписалась в тренд 90-х на андрогинность, унисекс и «героиновый шик» (худые и бледные молодые люди с синяками под глазами).
Мосс с ее ростом в 168 сантиметров отобрала пьедестал у более высоких и гламурных моделей - Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл и Клаудии Шиффер (их рост - 177, 178 180 сантиметров соответственно). В интервью Bazaarона объяснила, как это вышло.
«Я не могла не то что конкурировать - даже сравнивать себя с ними. До метра восьмидесяти сильно не дотягивала, да и фигура у меня была совсем не как у них. Я отличалась, но как раз поэтому со мной хотели работать», - заявила Мосс.
Вслед за Мосс на подиумах начало появляться все больше моделей-подростков. В 2000 году она стала самой высокооплачиваемой моделью мира (её заработок оценивался в 14,8 миллионов долларов).
Мосс сотрудничала с Gucci, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Versace, Chanel, демократичными Mango и TOPSHOP (для последнего бренда она стала не только моделью, но и дизайнером), не раз появлялась на обложках Vogue, Elle, Cosmopolitan и многих других журналов.
Мосс - глава собственного агентства, а с недавних пор - креативный директор бренда японской косметики Decorté.
Стилист Джеймс Браун, работавший вместе с Мосс и, как и она, выросший в Кройдоне, рассказал в интервью Bazaar, что Кейт настоящая, поэтому люди к ней тянутся. К примеру, часто подходят поболтать в забегаловках.
«Ну да, я не отношусь к себе слишком серьезно, и, наверное, людям это нравится», - объяснила сама Мосс.
Она рассказала, что теперь главные бьюти-уроки ей преподает дочь Лила, рожденная от британского издателя Джефферсона Хэка.
«Лила подписана на всех блогеров и постоянно убеждает меня попробовать какие-то новые штуки. Она умеет делать контуринг и вот это все, что мне наверняка рисуют перед съемками», - рассказала Мосс.
Лила пошла по стопам мамы и недавно стала лицом Marc Jacobs Beauty. Для дочери у Мосс есть только один профессиональный совет: ценить собственную индивидуальность.
Личная жизнь Мосс оказалась не такой гладкой, как модельная карьера. Она встречалась с актерами Джонни Деппом, Билли Зейном, Джеком Николсоном и с музыкантом Питом Доэрти. Во время отношений с последним папарацци заметили ее нюхающей нечто, похожее на кокаин. После этого Мосс месяц провела на реабилитации.
Сейчас, по словам Мосс, ее жизнь гораздо спокойнее.
«Я научилась о себе заботиться. Каждый день занимаюсь йогой, реже хожу на вечеринки», - заверяет она.
Шоу-бизнес,Фото,Билли Зейн,Линда Евангелиста,Пит Доэрти,Джеймс Браун,Клаудия Шиффер,Джек Николсон,Наоми Кэмпбелл,Кейт Мосс,Louis Vuitton,Chanel,Cosmopolitan,Elle,
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