Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Не знаю, что происходит в семье»: Буланова высказалась после слухов об алкоголизме у Овсиенко 

Teleprogramma.pro 35 минут назад
Буланова высказалась об алкоголизме Овсиенко
Фото: globallookpress.com
Певица Татьяна Буланова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что у ее коллеги Татьяны Овсиенко никогда не было серьезных проблем с алкоголем.

«Я участвовала вместе с ней не так давно в программе «Привет, Андрей!» Она не производит впечатление человека, который страдает алкоголизмом. Это полная чушь, что пишут про нее в последнее время».

Как отметила Татьяна Буланова, она не очень хорошо знает семью исполнительницы. К примеру, не знакома с ее гражданским мужем.

«Не знаю, что происходит у нее в семье, не знакома с ее мужем. Насколько знаю, у нее никогда не было проблем со спиртными напитками. Журналисты придумывают, постоянно преувеличивают и пишут всякую ерунду», — заметила Буланова.

Напомним, что не так давно соседка Овсиенко рассказала о запоях звезды. Причем, как она уверяла, спаивает певицу ее гражданский муж бизнесмен Александр Меркулов.
Видео дня. Российский министр худеет с помощью совести и стыда
Teleprogramma.pro: последние новости
«Хотите экстремальный рецептик?»: звезда сериала «Кухня» переболел тяжелой формой CoViD-19 «Хотите экстремальный рецептик?»: звезда сериала «Кухня» переболел тяжелой формой CoViD-19 «Конфуза не случилось!»: Семенович голышом поплескалась в ванной, прикрыв грудь мочалкой «Конфуза не случилось!»: Семенович голышом поплескалась в ванной, прикрыв грудь мочалкой Рыжий «Иванушка» признался, что занимался сексом втроем и видел Игоря Матвиенко голым Рыжий «Иванушка» признался, что занимался сексом втроем и видел Игоря Матвиенко голым
Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Овсиенко , Татьяна Буланова , Александр Меркулов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
Азербайджанцы заполонили Екатеринбург на фоне войны в Карабахе
Азербайджанцы заполонили Екатеринбург на фоне войны в Карабахе
«Предатель»: россияне обрушились на Малахова
«Предатель»: россияне обрушились на Малахова
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
Видео
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение