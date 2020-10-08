«Наврали!»: Разин обрушился на Кудрявцеву и Гордон 

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Как писал «Рамблер», ранее Разин заявил, что Кудрявцева начинала свою карьеру с работы «ночной бабочкой». Телеведущая обратилась в суд и 3 октября сообщила, что выиграла первое заседание против продюсера.

Однако сегодня Андрей Разин опроверг эту информацию.

«Ничего в отношении меня Савеловский суд не выносил. Они судятся с издательством «Семь дней», к которому я никакого отношения не имею и никакого интервью им не давал», — подчеркнул он.

Продюсер нелицеприятно высказался о Кудрявцевой и Гордон, употребив в отношении последней обозначение латексного средства защиты.