Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Наврали!»: Разин обрушился на Кудрявцеву и Гордон 

Мария Иванова 40 минут назад
«Наврали!»: Разин обрушился на Кудрявцеву и Гордон
Фото: РИА Новости
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил в Instagram, что телеведущая Лера Кудрявцева и ее адвокат Катя Гордон «как всегда наврали», рассказал о победе над ним в суде.
Как писал «Рамблер», ранее Разин заявил, что Кудрявцева начинала свою карьеру с работы «ночной бабочкой». Телеведущая обратилась в суд и 3 октября сообщила, что выиграла первое заседание против продюсера.
Однако сегодня Андрей Разин опроверг эту информацию.

«Ничего в отношении меня Савеловский суд не выносил. Они судятся с издательством «Семь дней», к которому я никакого отношения не имею и никакого интервью им не давал», — подчеркнул он.

Продюсер нелицеприятно высказался о Кудрявцевой и Гордон, употребив в отношении последней обозначение латексного средства защиты.
Видео дня. Российский министр худеет с помощью совести и стыда
Шоу-бизнес , Катя Гордон , Андрей Разин , Лера Кудрявцева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Азербайджан угрожает России
Пока вы не уснули: Азербайджан угрожает России
Британцы научились «блокировать» ЗРК С-400 «Триумф»
Британцы научились «блокировать» ЗРК С-400 «Триумф»
Названа причина гибели морских животных на Камчатке
Названа причина гибели морских животных на Камчатке
Переболевшие коронавирусом встретятся с новой угрозой
Переболевшие коронавирусом встретятся с новой угрозой
Видео
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение