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«Без дома и без денег»: кто наживался на болезни Моисеева 

Мария Иванова 1 час назад
«Без дома и без денег»: кто наживался на болезни Моисеева
Фото: РИА Новости
Окружение певца Бориса Моисеева сделало все, чтобы он не смог восстановить здоровье и потерял дом. Об этом изданию «Собеседник» заявил бывший продюсер артиста Евгений Фридлянд.
Как сообщал «Рамблер», в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. После этого он смог восстановиться и вернулся на сцену, но в 2015 году произошел второй инсульт. Сейчас артист практически не появляется на публике. На днях стало известно, что он находится в «тяжелейшем состоянии», прикован к постели и живет на маленькую пенсию. При этом друзья Моисеева опровергли эту информацию.
По словам Фридлянда, он настаивал на нормальной реабилитации Моисеева после инсульта и даже хотел отправить его в Израиль.

«Когда Боря заболел, я пытался заботиться о нем, а в это время его окружение хотело заработать деньги на больном человеке. Поэтому они сделали все, чтобы нас с ним развести. Не только меня, весь прежний круг от Бори убрали. Эти люди оставались без работы и без денег. Конечно, они хотели его быстрейшего возвращения на сцену», — отметил он.

Продюсер подчеркнул, что даже был продан дом и куплены костюмы для нового шоу, несмотря на то, что Моисеев был тяжело болен.

«Вместо того, чтобы лечиться и восстанавливаться, Боря выехал на гастроли. (…) В результате за два-три года он превратился практически в абсолютно неспособного к серьезному творчеству человека. Здоровье, которое не успело восстановиться, все растрачено…», — пояснил он.

В итоге, по словам Фридлянда, Моисеев остался «без дома, без здоровья и без денег».
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Шоу-бизнес , Борис Моисеев , Евгений Фридлянд , ИД "Собеседник"
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