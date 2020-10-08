«Узнали за час до концерта»: «Иванушка» о смерти Сорина

Участник группы «Иванушки-International» Андрей Григорьев-Апполонов в программе «Судьба человека» рассказал о там, как узнал о смерти бывшего солиста коллектива Игоря Сорина . Об этом пишет Teleprogramma.pro

По словам музыканта, Сорин ушел из группы на пике ее популярности и его смерть стала настоящим шоком как для музыкантов, так и для поклонников.

«Мы узнали за час до концерта на стадионе в Самаре. Мне позвонили и сказали, что Игорь умер. Я попросил почтить его память минутой молчания. Я слышал, как сверчки за стадионом сверчат. Просто умер любимый человек у страны. Все двадцать тысяч на стадионе молчали несколько минут», — рассказал он.

По словам Андрея Григорьева-Апполонова, после ухода Сорина из группы их связь с ним «стала постепенно исчезать» и они довольно долго не общались.

«Я думал, что Игорь Сорин станет успешным в сольной карьере, но увы. У нас Сорин до сих пор поет в бэк-вокалах. Мы не убрали его голос», — подчеркнул певец.

Как сообщал «Рамблер», бывший вокалист «Иванушек International» Игорь Сорин 1 сентября 1998 года упал с балкона шестого этажа, получил множественные травмы. Врачи сделали музыканту операцию, которая прошла успешно. Однако 4 сентября Сорин скончался в результате остановки сердца в возрасте 28 лет.