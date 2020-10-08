Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Григорьеве-Апполонове увидели родство с Пугачевой 

Павел Тиунов 1 час назад
В Григорьеве-Апполонове увидели родство с Пугачевой
Фото: РИА Новости
Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев Аполлонов снял забавное видео в одном из православных храмов. Прихожанка сначала увидела в нем внука Аллы Пугачевой, а затем полезла обниматься.
Видеозапись опубликована в Telegram-канале MDK Private. В тот момент, когда артист снимал обстановку вокруг себя в православном храме, к нему подошла пожилая женщина с необычным вопросом.

«Это правда? Вы с Москвы? Вы Орбакайте сын?» — спросила прихожанка.

Певец в ответ пошутил, что он внук Пугачевой. Однако сразу же оговорился, что на самом деле он «Андрей из группы „Иванушки“. Затем артист направил камеру на себя, перекрестил объектив и пожелал зрителям, чтобы их „хранил Бог“.

»Можно я вас обниму?» — прозвучал вопрос от пенсионерки в конце видео.

Выполнил ли просьбу женщины Григорьев-Аполлонов или нет, не известно.
Ранее, как ообщал «Рамблер», стало известно, что бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова телеведущая и актриса Марина Банкова выставила на продажу его трехкомнатную квартиру в центре Москвы за 26 миллионов рублей. Супруги развелись ровно год назад.
Видео дня. Российский министр худеет с помощью совести и стыда
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Григорьев , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азербайджанцы заполонили Екатеринбург на фоне войны в Карабахе
Азербайджанцы заполонили Екатеринбург на фоне войны в Карабахе
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
«Твои тупые суки на проводе»: Боярский оценил внучку
Бывший муж оценил брак с Поклонской
Бывший муж оценил брак с Поклонской
Как повлияет на Украину возможная смерть Порошенко
Как повлияет на Украину возможная смерть Порошенко
Видео
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение