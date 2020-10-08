В Григорьеве-Апполонове увидели родство с Пугачевой 

Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев Аполлонов снял забавное видео в одном из православных храмов. Прихожанка сначала увидела в нем внука Аллы Пугачевой , а затем полезла обниматься.

Видеозапись опубликована в Telegram-канале MDK Private. В тот момент, когда артист снимал обстановку вокруг себя в православном храме, к нему подошла пожилая женщина с необычным вопросом.

«Это правда? Вы с Москвы? Вы Орбакайте сын?» — спросила прихожанка.

Певец в ответ пошутил, что он внук Пугачевой. Однако сразу же оговорился, что на самом деле он «Андрей из группы „Иванушки“. Затем артист направил камеру на себя, перекрестил объектив и пожелал зрителям, чтобы их „хранил Бог“.

»Можно я вас обниму?» — прозвучал вопрос от пенсионерки в конце видео.

Выполнил ли просьбу женщины Григорьев-Аполлонов или нет, не известно.

Ранее, как ообщал «Рамблер», стало известно, что бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова телеведущая и актриса Марина Банкова выставила на продажу его трехкомнатную квартиру в центре Москвы за 26 миллионов рублей. Супруги развелись ровно год назад.