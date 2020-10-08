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Крутой рассказал, как Собчак чуть не довела Лещенко до суицида

Ura.Ru
21 минуту назад
Певец Лев Лещенко, переболевший коронавирусом весной, мог бы покончить жизнь самоубийством, если бы узнал, что заразил десятки своих коллег. Об этом в эфире шоу «Алена, блин!» рассказал композитор Игорь Крутой.
"Хочу покончить жизнь самоубийством"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В марте Лещенко, зараженный COVID, посетил день рождение сестры Крутого Аллы. После этого журналист Ксения Собчак написала, что артист заразил вирусом десятки человек.
«Там никто не заразился, а Лешенко позвонил мне и сказал: „Если бы подтвердилось то, о чем она [Собчак] написала, я понял бы, что хочу покончить жизнь самоубийством“. Он воспринял это так, что хотел себе пулю в лоб пускать», — заявил Крутой.
Лещенко, по словам Крутого, не мог смириться с мыслью, что подверг риску жизнь многих людей, передает агентство Nation News. Однако на вечеринке, которую посетил певец, никто не заразился коронавирусом, заключил продюсер.
Ранее Игорь Крутой резко отреагировал на сообщение Собчак о возможном заражении гостей вечеринки из-за Лещенко. По его мнению, журналист распространила такую информацию из-за того, что ее на праздник не пригласили.
Шоу-бизнес,Лев Лещенко,Ксения Собчак,Игорь Крутой,
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