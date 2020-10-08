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Лена Миро рассказала о хитром обмане Тимати Анастасии Решетовой 

Слово и Дело и ещё 1 1 час назад
Миро рассказала о хитром обмане Тимати Решетовой
Фото: РИА Новости
Блогер Лена Миро в своем блоге в «Живом журнале» написала, что чувствовала неладное в расставании рэпера Тимати и Анастасии Решетовой. По ее словам, девушка подозрительно спокойно пережила разрыв с возлюбленным, с которым была вместе шесть лет.
Недавно появилась информация, что новым участником шоу "Холостяк" станет Тимати. Многие поклонники, которые не понимали причины расставания звездной пары, тут же решили, что рэпер и его избранница разыграли разрыв, ради участия в рейтинговом реалити-шоу. Такую же версию выдвинула и Лена Миро.
По ее словам, Анастасия Решетова совершенно не из того типа девушек, которые с легкостью расстанутся с мужчиной, тем более успешным и обеспеченным. Миро была удивлена цивилизованному поведению модели после расставания и ее заявлениям о дружеских отношениях с экс-возлюбленным.

"Бабы неопределенного рода деятельности, перекроившие свои лица у хирургов до неузнаваемости и выставляющие свои полуголые телеса напоказ в местах, куда большинство людей всё-таки приходит одетыми, как правило, держатся за мужскую пипиську руками и ногами. Берут измором, ведут войну с соперницами, глотают, прощают и никогда, ни при каких обстоятельствах, не дают мужикам, которые их содержат, спокойно выйти из отношений", — пишет Лена Миро.

Тимати, как считает блогер, действительно мог предложить Решетовой фиктивное расставание с целью заработать деньги на проекте "Холостяк". Однако Лена Миро отметила, что Тимати вполне мог устроить двойную игру и использовать проект как предлог для разрыва, чтобы обезопасить себя на время от "бабских истерик".
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати , Лена Миро
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