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Киркоров захотел посетить нудистский пляж в Крыму 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Киркоров захотел на нудистский пляж в Крыму
Фото: News.ru
В рамках открытия конкурса «Детская Новая волна» в Крыму певец Филипп Киркоров заявил, что хочет посетить нудистский пляж.
По его словам, он был в Крыму уже несколько раз, однако за время поездок ему так и не удалось заняться обустройством личной жизни. Именно с этой целью необходимо посетить нудистский пляж, отметил Киркоров. При этом артист подчеркнул, что ему требуется компания.

Никогда один не хожу, не люблю моноспектакли! Мне нравится экшен, кто в теме, тот поймёт, — заявил Киркоров, слова которого приводит KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что Киркоров рассказал о недавнем отдыхе на президентской вилле в Греции, где он «делал что хотел» и «впервые разглядел» своих детей.
Отдых Киркорова в Греции продолжался несколько недель. За это время, по словам артиста, он вдоволь накупался в море и впервые за 35 лет узнал, что такое отдых. Певец посетовал, что обычно отдых у него всегда был совмещён с работой — в Крыму, Греции или Турции.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Комсомольская правда , Республика Крым
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