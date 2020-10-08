Киркоров захотел на нудистский пляж в Крыму

В рамках открытия конкурса «Детская Новая волна» в Крыму певец Филипп Киркоров заявил, что хочет посетить нудистский пляж.

По его словам, он был в Крыму уже несколько раз, однако за время поездок ему так и не удалось заняться обустройством личной жизни. Именно с этой целью необходимо посетить нудистский пляж, отметил Киркоров. При этом артист подчеркнул, что ему требуется компания.

Никогда один не хожу, не люблю моноспектакли! Мне нравится экшен, кто в теме, тот поймёт, — заявил Киркоров, слова которого приводит KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что Киркоров рассказал о недавнем отдыхе на президентской вилле в Греции, где он «делал что хотел» и «впервые разглядел» своих детей.

Отдых Киркорова в Греции продолжался несколько недель. За это время, по словам артиста, он вдоволь накупался в море и впервые за 35 лет узнал, что такое отдых. Певец посетовал, что обычно отдых у него всегда был совмещён с работой — в Крыму, Греции или Турции.