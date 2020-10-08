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Андрей Разин разоблачил блеф Кудрявцевой и Гордон 

Слово и Дело 1 час назад
Разин разоблачил блеф Кудрявцевой и Гордон
Фото: РИА Новости
Конфликт между Разиным и Кудрявцевой не утихает. Оказалось, что суд, который телеведущая выиграла при помощи Кати Гордон, не имел отношения к продюсеру.
Основатель студии "Ласковый май" опубликовал еще один пост, в котором обвинил Леру Кудрявцеву и Катю Гордон во лжи. Он грубо и пренебрежительно высказался об обеих участницах судебного разбирательства и объяснил, что судились они, на самом деле, вообще не с ним.

"Как я вам и говорил, эти две шаболды, как всегда, наврали. Ничего в отношении меня Савеловский суд не выносил. Они судятся с издательством «Семь дней», к которому я никакого отношения не имею и никакого интервью им не давал", — написал Разин.

Сообщение хозяина аккаунта звучало весьма эмоционально. Более того, в последней фразе поста он вместо фамилии Гордон употребил созвучное слово, обозначающее латексное средство индивидуальной защиты. Возможность комментирования Разин отключил.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Катя Гордон , Андрей Разин , Лера Кудрявцева
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