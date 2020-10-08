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Костюшкин бросил вызов Нагиеву 

WomanHit.ru 1 час назад
Костюшкин бросил вызов Нагиеву
Фото: Instagram
Музыканта задело, что его не признали лучшим мужчиной
После того как Дмитрий Нагиев был признан в результате социологического опроса секс-символом, соперники решили не оставаться в тени. Стас Костюшкин опубликовал на своей странице полуобнаженное фото, чтобы у подписчиков была возможность понять, что они недооценили (ранее в честь получения почетного звания похожее фото опубликовал Нагиев).
На самом деле, артисту есть что показать. Результаты его многочасовых усилий в тренажерном зале — это идеальные кубики в сочетании с загаром. Стас Костюшкин гордится своими достижениями в спорте, и его поддерживает в этом супруга, чемпионка мира по акробатике Юлия Клокова-Костюшкина.
Артист рассказывал журналистам, что обрел счастье в третьем браке — у них с Юлией подрастают два сына Богдан и Мирон, которых мама и папа с детства приучают любить спорт.
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Шоу-бизнес , Стас Костюшкин , Дмитрий Нагиев
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