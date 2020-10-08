Костюшкин бросил вызов Нагиеву 

Музыканта задело, что его не признали лучшим мужчиной

После того как Дмитрий Нагиев был признан в результате социологического опроса секс-символом, соперники решили не оставаться в тени. Стас Костюшкин опубликовал на своей странице полуобнаженное фото, чтобы у подписчиков была возможность понять, что они недооценили (ранее в честь получения почетного звания похожее фото опубликовал Нагиев).

На самом деле, артисту есть что показать. Результаты его многочасовых усилий в тренажерном зале — это идеальные кубики в сочетании с загаром. Стас Костюшкин гордится своими достижениями в спорте, и его поддерживает в этом супруга, чемпионка мира по акробатике Юлия Клокова-Костюшкина.

Артист рассказывал журналистам, что обрел счастье в третьем браке — у них с Юлией подрастают два сына Богдан и Мирон, которых мама и папа с детства приучают любить спорт.