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Актриса Марина Федункив объяснила феномен Ольги Бузовой 

Вечерняя Москва 1 час назад
Федункив объяснила феномен Бузовой
Фото: youtube.com / Ходят Слухи
Актриса Марина Федункив объяснила феномен популярности российской певицы Ольги Бузовой.

— Я долго об этом мыслила. Потому что у нее хорошая история Золушки. В принципе человек сделал себя сам. У нее личная история — трагедия. У нас сопереживающий народ, у нас жалеющая публика, это совокупность факторов, — считает актриса.

По словам Федункив, у Бузовой нет выдающихся вокальных данных, как и у нее самой.

— Это образ, на нее смотрят не только как на исполнительницу, а на образ в целом. У нее хороший жизненный шлейф, есть, чему сочувствовать. Этот образ прекрасно на нее работает, — отметила актриса.

Интервью опубликовано на YouTube-канале «Ходят слухи».
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Шоу-бизнес , Марина Федункив
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