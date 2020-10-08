Федункив объяснила феномен Бузовой

Актриса Марина Федункив объяснила феномен популярности российской певицы Ольги Бузовой.
— Я долго об этом мыслила. Потому что у нее хорошая история Золушки. В принципе человек сделал себя сам. У нее личная история — трагедия. У нас сопереживающий народ, у нас жалеющая публика, это совокупность факторов, — считает актриса.
По словам Федункив, у Бузовой нет выдающихся вокальных данных, как и у нее самой.
— Это образ, на нее смотрят не только как на исполнительницу, а на образ в целом. У нее хороший жизненный шлейф, есть, чему сочувствовать. Этот образ прекрасно на нее работает, — отметила актриса.
Интервью опубликовано на YouTube-канале «Ходят слухи».