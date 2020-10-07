Звезда «Сватов» пожаловалась на украинских медиков

Звезда сериала «Сваты» Анна Саливанчук в интервью «Комсомольской правде в Украине» заявила, что не смогла получить оперативной консультации от украинских медиков по поводу заражения коронавирусом и была вынуждена обратиться за помощью в платную клинику. Актриса отметила, что «так и умереть можно».

Саливанчук отметила, что как только ее муж получил положительный результат теста на COVID-19, она сразу позвонила семейному врачу. Медик заявила, что находится в отпуске и посоветовала идти в больницу. Впоследствии заразилась сама артистка. По ее словам, пару дней у нее держалась температура на уровне 39,8. Сегодня на седьмой день болезни актриса чувствует себя лучше, но по-прежнему испытывает тошноту, ломоту, недомогание и отсутствие вкусов и запахов. За это время никто из медиков из госмедучреждения к ней так и не пришел. Саливанчук пришлось обратиться за помощью в платную клинику. Недавно ей позвонила медсестра с вопросом о самочувствии.

«Говорю: «Я бы хотела, чтобы кто-то послушал мои легкие, потому что КТ я сделала, но легкие никто не слушал». На что мне: «Мы не можем к вам прийти», — цитирует диалог звезда сериала.

Саливанчук отметила, что человек, у которого нет денег на платных врачей, оказавшись в ее ситуации, «может и умереть».