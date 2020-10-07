«Стало модно болеть?»: Семенович заразилась COVID

Певица Анна Семенович рассказала в своем Instagram , что заболела COVID-19, но переносит его в легкой форме. Цветущий вид артистки заставил ее подписчиков усомнится в том, что Семенович действительно больна.

«Не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня», — рассказала артистка.

Она отметила, что пробудет в самоизоляции до 12 октября, чувствует себя неплохо, и температуры у нее нет. В комментариях к записи певица также пояснила, что у нее пропало обоняние, а первый текст на COVID-19 был отрицательным.

При этом подписчики усомнились, что артистка действительно болеет.