Газманов обратился к Путину

Певец Олег Газманов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.
Музыкант разместил в Instagram архивный снимок с Путиным и поблагодарил его за Крым, новую армию и возможность снова гордиться Россией.
«С днём рождения, мой президент! Спасибо за возможность отойти от края пропасти и снова гордиться страной. Спасибо за Крым, в котором я сейчас отдыхаю, за новую армию и многое другое. Здоровья Вам и энергии! Прорвёмся! Так было в России с далёких времён. Чем выше давление — тем крепче бетон», — написал Газманов.
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С днём рождения, мой президент! Спасибо за возможность отойти от края пропасти и снова гордиться страной! Спасибо за #крым, в котором я сейчас отдыхаю, за новую армию и многое другое. Здоровья Вам и энергии! Всё будет хорошо… ПРОРВЁМСЯ! Так было в России с далёких времён. Чем выше давление — тем крепче бетон! #газманов #россия #море #отдых #путешествие #ялта #артек
Как сообщал «Рамблер», 7 октября президент России отмечает 68-й день рождения. Ранее в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину Путин отказался называть день своего рождения национальным праздником. Глава государства посчитал, что преувеличивать значение этой даты было бы нескромно.