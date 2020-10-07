Сябитову затравили за провокационный совет

Пользователи соцсетей раскритиковали Розу Сябитову за совет «отпускать мужа утром с пустыми яичками».

Телеведущая в интервью Youtube-каналу «Отдых миллионера» выразила мнение, что вина за мужские измены целиком лежит на женщине. По словам Сябитовой, муж «гуляет, потому что недобирает».

«Утром ты его отпускаешь с пустыми яичками, вечером кормишь мясом», — поделилась рецептом семейного счастья телесваха.

При этом Сябитова заявила, что все мужчины ходят налево, за исключением совсем уже неподходящих для семейной жизни лиц мужского пола.

«Изменять будет. Не изменяет только импотент и лицо нетрадиционной ориентации. Умный мужчина изменяет, но не выносит мозг своей жене, она даже не догадывается», — изрекла телеведущая.

Советы Розы Сябитовой возмутили пользователей твиттера. По их мнению, телесваха «даже до средневековья не дотягивает».

«Она этим своим спичем, что мужчин унижает, что женщин», «А если не изменяешь жене, то гомосексуал или импотент», «Надеюсь мне никогда не придется выходить замуж, это, по ходу, наказание какое-то, а наказывать меня не за что», «У Розы первый муж умер от инфаркта, прости господи, второй её бил. Что-то с яичками пошло не так?», «Кажется мои родственники объединились в одного монстра и назвали себя "Роза Сябитова», — отреагировали пользователи.

Как сообщал «Рамблер», ранее Роза Сябитова заявила в своем Instagram, что женщинам не стоит заводить отношения с «настоящими мужчинами», так как они не позволят им реализоваться в профессии.