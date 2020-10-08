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Любовница Тарзана устроила шоу с падением при встрече с танцором 

News.ru 25 минут назад
Анастасия Шульженко, называющая себя любовницей Сергея Глушко, пришла на ток-шоу, чтобы показать видео встречи с танцором. Провинциальная актриса якобы пыталась поговорить с Тарзаном впервые после публичного скандала, но поскользнулась и упала.
Видео снимала приятельница девушки, всё происходило в той самой гостинице, где Шульженко якобы в первый раз встретилась с танцором. Актриса пришла в гримёрку к Глушко, чтобы «поговорить» с ним. На кадрах видно, как молодая женщина буквально вешается на танцора, скороговоркой повторяя «Серёжа, пожалуйта-пожалуйста, давай поговорим». Танцор отчаянно вырывается из объятий бывшей пассии.
В какой-то момент актриса кричит «ай!» и падает на пол. Всё это время её деликатно отталкивает от Тарзана какой-то мужчина, который, как позже выяснилось к величайшему удивлению гостей «Прямого эфира» на телеканале «Россия 1», оказался охранником самой Шульженко.
Странности видео отметили все гости телестудии: и то, что охранник актрисы упорно не даёт ей подойти к танцору, в чём, видимо, и состояла его задача. И то, что девушка старается говорить не так громко, чтобы не привлекать внимание посторонних людей, находившихся рядом в коридоре в момент инцидента.
Тарзан в итоге сбегает, приятельница вызывает девушке скорую, врачи уводят «разбитую» Шульженко в машину. А «охранник» на камеру говорит, что Тарзан не толкал девушку, она упала сама, потому что «она же актриса, играет в театре». Сама же «виновница торжества» уверяет, что получила черепно-мозговую травму в результате инцидента.
Запись Шульженко намерена использовать во встречном иске против Тарзана, жена которого написала на любовницу мужа заявление в краже драгоценностей и крупной суммы денег. Шульженко грозит реальный уголовный срок, что, как сделали вывод зрители, в частности, вынуждает её бегать по телешоу, привлекая к себе внимание.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Наташа Королёва рассказала трогательную историю о том, за что она на самом деле любит своего мужа и почему всегда его простит.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко
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