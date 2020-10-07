Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Газманов показал архивный снимок с Путиным и поблагодарил его за Крым 

News.ru 12 минут назад
Газманов обратился к Путину
Фото: ТАСС
Певец Олег Газманов поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения и поблагодарил его за возвращение Крыма. Свой пост артист снабдил архивным снимком с главой государства.

С днём рождения, мой президент! Спасибо за возможность отойти от края пропасти и снова гордиться страной. Спасибо за Крым, в котором я сейчас отдыхаю, за новую армию и многое другое. Здоровья Вам и энергии! Прорвёмся! Так было в России с далёких времён. Чем выше давление — тем крепче бетон, — написал в Instagram музыкант.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина с 68-летием и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности во имя развития и процветания РФ, а также крепкого здоровья. Наряду с этим лидеры двух стран обсудили сложившуюся ситуацию в связи нагорнокарабахским конфликтом, писал NEWS.ru.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

С днём рождения, мой президент! Спасибо за возможность отойти от края пропасти и снова гордиться страной! Спасибо за #крым, в котором я сейчас отдыхаю, за новую армию и многое другое. Здоровья Вам и энергии! Всё будет хорошо… ПРОРВЁМСЯ! Так было в России с далёких времён. Чем выше давление — тем крепче бетон! #газманов #россия #море #отдых #путешествие #ялта #артек

Публикация от  Газманов Олег (@oleggazmanov)

Видео дня. Экс-банкиры лишились имущества на 50 млрд рублей
News.ru: последние новости
Тарзан на фоне скандала с изменой поднял расценки на стриптиз Тарзан на фоне скандала с изменой поднял расценки на стриптиз Ольга Дроздова рассказала о «предательстве» Дмитрия Певцова Ольга Дроздова рассказала о «предательстве» Дмитрия Певцова Сестра Михаила Ефремова рассказала, как актёру «сидится» в СИЗО Сестра Михаила Ефремова рассказала, как актёру «сидится» в СИЗО
Комментарии 7
Шоу-бизнес , Ильхам Алиев , Владимир Путин , Олег Газманов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы зарплаты пилотов и стюардесс в России
Названы зарплаты пилотов и стюардесс в России
Как повлияет на Украину возможная смерть Порошенко
Как повлияет на Украину возможная смерть Порошенко
Сильный яд: названа природа экокатастрофы на Камчатке
Сильный яд: названа природа экокатастрофы на Камчатке
«Просовывал руку под одеяло и гладил»
«Просовывал руку под одеяло и гладил»
Видео
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
00:23
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
00:56
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
Происшествия
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
00:12
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
02:45
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
00:10
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
04:51
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
Армия
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
00:14
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
Происшествия
«Наш дом сложился»: россияне не дождались эвакуации
00:53
«Наш дом сложился»: россияне не дождались эвакуации
Происшествия
Раскрыта судьба Тихановской
02:07
Раскрыта судьба Тихановской
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение