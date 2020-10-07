Газманов обратился к Путину

Певец Олег Газманов поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения и поблагодарил его за возвращение Крыма. Свой пост артист снабдил архивным снимком с главой государства.
С днём рождения, мой президент! Спасибо за возможность отойти от края пропасти и снова гордиться страной. Спасибо за Крым, в котором я сейчас отдыхаю, за новую армию и многое другое. Здоровья Вам и энергии! Прорвёмся! Так было в России с далёких времён. Чем выше давление — тем крепче бетон, — написал в Instagram музыкант.
Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина с 68-летием и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности во имя развития и процветания РФ, а также крепкого здоровья. Наряду с этим лидеры двух стран обсудили сложившуюся ситуацию в связи нагорнокарабахским конфликтом, писал NEWS.ru.
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С днём рождения, мой президент! Спасибо за возможность отойти от края пропасти и снова гордиться страной! Спасибо за #крым, в котором я сейчас отдыхаю, за новую армию и многое другое. Здоровья Вам и энергии! Всё будет хорошо… ПРОРВЁМСЯ! Так было в России с далёких времён. Чем выше давление — тем крепче бетон! #газманов #россия #море #отдых #путешествие #ялта #артек