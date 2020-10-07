Газманов обратился к Путину

С днём рождения, мой президент! Спасибо за возможность отойти от края пропасти и снова гордиться страной. Спасибо за Крым, в котором я сейчас отдыхаю, за новую армию и многое другое. Здоровья Вам и энергии! Прорвёмся! Так было в России с далёких времён. Чем выше давление — тем крепче бетон, — написал в Instagram музыкант.