Клюкина вступилась за Короткову 

«На днях в жизни моего близкого человека случилась трагедия — ужасное ДТП. В этой аварии погиб человек и его не вернуть. Я бесконечно соболезную родственникам погибшего. Мне страшно и грустно (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — начала Клюкина. — На месте Вики мог быть любой из потока в 10 рядов на Кутузовском проспекте в тот момент. Но оказалась она. Ей очень повезло, что на встречной полосе, куда ее вынесло, в неё никто не врезался. Отделалась гематомами и сотрясением мозга. Сказать, что сейчас она в шоке, это не сказать ничего».
«Будьте бдительны на дороге, вне зависимости от того пешеход вы или водитель. И никогда не переходите проезжую часть в неположенном месте. Берегите себя!» — подытожила Дарья.