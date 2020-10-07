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Клюкина вступилась за Короткову 

WomanHit.ru 1 час назад
Клюкина вступилась за Короткову
Фото: Instagram
Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина проявила гражданское мужество и публично вступилась за Викторию Короткову, которая совершила наезд на человека со смертельным исходом. Дарья призывает не осуждать девушку за эту трагическую случайность и не перекладывать всю вину за случившееся на ее хрупкие плечи.

«На днях в жизни моего близкого человека случилась трагедия — ужасное ДТП. В этой аварии погиб человек и его не вернуть. Я бесконечно соболезную родственникам погибшего. Мне страшно и грустно (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — начала Клюкина. — На месте Вики мог быть любой из потока в 10 рядов на Кутузовском проспекте в тот момент. Но оказалась она. Ей очень повезло, что на встречной полосе, куда ее вынесло, в неё никто не врезался. Отделалась гематомами и сотрясением мозга. Сказать, что сейчас она в шоке, это не сказать ничего».

Свой поступок Клюкина объяснила тем, что она просто хочет «быть с человеком, которого любит». Вика — подруга, и она всегда намерена поддерживать ее.

«Будьте бдительны на дороге, вне зависимости от того пешеход вы или водитель. И никогда не переходите проезжую часть в неположенном месте. Берегите себя!» — подытожила Дарья.

Напомним, что Виктория Короткова совершила наезд на пешехода, который оказался на скоростной трассе в темное время суток в 150 метрах от пешеходного перехода. В крови девушки алкоголя или других опьяняющих веществ не обнаружено. Потерпевший был в состоянии алкогольного опьянения.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Виктория Короткова , Дарья Клюкина
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