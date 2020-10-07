В последнее время жизнь 53-летней российской певицы не сильно походит на сказку. На протяжении нескольких лет Татьяна Овсиенко ждала своего мужа, который находился в колонии. А затем у некогда очень популярной артистки и вовсе начались финансовые трудности. Однако опытный клинический психолог Елена Перелыгина считает, что происходящее — это только вершина айсберга, ведь на самом деле исполнительница хита «Дальнобойщик» страдает от серьезного недуга.

Перелыгина не стала ходить вокруг да около, а просто заявила о явных признаках, которые были ей подмечены при взгляде на лицо прекрасной блондинки. По словам медика, в звездной тусовке уже давно поговаривают о чрезмерном увлечении певицы спиртными напитками, а также манере звезды снимать стресс таким неполезным для здоровья образом в компании собственного окружения.