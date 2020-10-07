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Что стало с ведущим программы «Угадай мелодию» Валдисом Пельшем 

Александр Котлеткин 18 минут назад
Пельш родился 5 июня 1967 года в Риге в семье отца-латыша и русской матери. Он окончил в Риге спецшколу с углубленным изучением французского и в 1983-м поступил на философский факультет МГУ.
В молодежном театре МГУ Пельш познакомился со студентом механико-математический факультета Алексеем Кортневым и вместе с ним создал группу «Несчастный случай».
В 1987-м пришел на телевидение в качестве игрока команды КВН от МГУ. Он поработал режиссером программы «Оба-на!», после чего Влад Листьев предложил Пельшу стать ведущим передачи «Угадай мелодию». В 1995-м вместе с «Угадай мелодию» попал в книгу рекордов Гиннесса, когда передачу одновременно посмотрели 132 миллиона человек.
В 2001-м после гибели главы Дирекции детского и развлекательного вещания ОРТ Сергея Супонева этот пост занял Пельш. В 2003 году после четырёхлетнего перерыва вернулся в «Угадай мелодию», через несколько лет снова оставил программу, но снова вернулся. Вместе с Корневым Пельш несколько лет вел «Золотой граммофон» и занимался документалистикой.
Пельш был дважды женат, у него есть две дочери и два сына.
В интервью «Вечерней Москве» Пельш объяснил, почему за столько лет он так и не оставил «Угадай мелодию».
«Я не вижу смысла бросать программу. Она прикольная, милая, люблю ее вести. Угадывать мелодии вместе с игроками, наблюдать за борьбой, переживаниями… Нет ничего, что могло бы натолкнуть меня на мысль бросить «Угадай мелодию», — подчеркнул он.
Пельш — заядлый парашютист и дайвер. В своих документальных фильмах он забирался на Эверест и пересекал Антарктиду. На съемках фильма «Антарктида. Хождение за три полюса», вышедшего в 2019 году, он за 34 дня преодолел 5519 километров.
В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что любит Россию, и Латвию одинаково, но предпочитает жить в России, так как она «вариативнее в плане совершенно удивительных мест».
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Шоу-бизнес , Фото , Влад Листьев , Первый канал , Рига
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