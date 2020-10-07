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«Я влюблена в лучшего мужчину в моей вселенной». Дочь Кафельникова встречается с экс-женихом Ходченковой: фото 

Sport24 50 минут назад
Дочь самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова Алеся сообщила, что встречается с Георгием Петришиным — бывшим женихом актрисы Светланы Ходченковой.
21-летняя модель, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграм-сторис, подтвердила, что состоит в отношениях с 34-летним Петришиным.
«Я влюблена в лучшего мужчину в моей вселенной», — ответила Алеся, опубликовав фотографию со своим возлюбленным.
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Ранее дочери звездного теннисиста приписывали роман с Владимиром Новицким, сыном одного из руководителей оборонного концерна «РТИ Системы» Евгения Новицкого. Ранее Алеся встречалась с популярным российским рэпером Pharaoh.
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