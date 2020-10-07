Дробыш об убытках: «Плакать не приходится»

Продюсер Виктор Дробыш рассказал порталу teleprogramma.pro, что пандемия COVID-19 поставила артистов в тяжелое положение.
Он отметил, что из-за карантинных ограничений больше всего пострадали продюсеры, поскольку им приходится оплачивать "звездный простой".
"Мы не попали под государственную поддержку. Однако есть люди, которым гораздо хуже, чем нам. Поэтому плакать не приходится. Мы просто работаем, ничего не получая какое-то время", — сказал Дробыш.
Продюсер отметил, что улучшить ситуацию сможет только возобновление живых концертов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.