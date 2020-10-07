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Дробыш рассказал об убытках артистов из-за COVID-19 

РИА Новости 31 минуту назад
Дробыш об убытках: «Плакать не приходится»
Фото: РИА Новости
Продюсер Виктор Дробыш рассказал порталу teleprogramma.pro, что пандемия COVID-19 поставила артистов в тяжелое положение.
Он отметил, что из-за карантинных ограничений больше всего пострадали продюсеры, поскольку им приходится оплачивать "звездный простой".

"Мы не попали под государственную поддержку. Однако есть люди, которым гораздо хуже, чем нам. Поэтому плакать не приходится. Мы просто работаем, ничего не получая какое-то время", — сказал Дробыш.

Продюсер отметил, что улучшить ситуацию сможет только возобновление живых концертов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Шоу-бизнес , Виктор Дробыш
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