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Рыжий «Иванушка» признался, что занимался сексом втроем и видел Игоря Матвиенко голым 

Teleprogramma.pro и ещё 1 15 часов назад
Рыжий «Иванушка» рассказал о сексе втроем
Фото: РИА Новости
В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале появилась новая рубрика «Вопросы от Максима Галкина». Создатели проекта вдохновились YouTube-шоу юмориста «Музыкалити», где он однажды спросил Леонида Агутина, занимался ли он сексом втроем. Певец тогда честно ответил, что был такой эпизод в его жизни. А Иван Ургант задумался: почему же они никогда не спрашивали об этом своих гостей? Ведь это, наверняка, интересно публике.
На сей раз ведущий вечернего шоу не стал стесняться и задал волнующий вопрос гостям студии — музыкантам коллектива «Иванушки International», которые предстали в программе в честь 25-летия группы. Утвердительный ответ сразу поступил от разведенного Андрея Григорьева-Апполонова. Женатый Кирилл Андреев и холостой Кирилл Туриченко вначале скромно отвели глаза, а потом вслед за приятелем подняли карточки с надписью «я», прикрыв ими лицо.
В этой же программе Ургант задал «Иванушкам» и другой провокационный вопрос: «Видели ли они Игоря Матвиенко голым?», утвердительно ответили все трое. При каких обстоятельствах это произошло, Иван расспрашивать певцов не стал.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Кирилл Туриченко , Леонид Агутин , Кирилл Андреев , Иван Ургант , Игорь Матвиенко , Максим Галкин
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