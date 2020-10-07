Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Умер регги-музыкант Джонни Нэш 

Lenta.ru и ещё 5 13 минут назад
Умер регги-музыкант Джонни Нэш
Фото: YouTube
Американский исполнитель музыки в стиле регги, соул и поп Джонни Нэш скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на сына певца.
Он умер естественной смертью во вторник, 6 октября, в собственном доме. Другие подробности его кончины не раскрываются. «Он был прекрасным отцом и семьянином. Он любил людей и мир. Семья была его всем. Поклонникам будет его не хватать», — рассказал Джон Нэш-третий.
Музыкант родился в Хьюстоне (штат Техас) в 1940 году. Карьеру в качестве певца он начал в 1956 году. Особенную популярность Нэш обрел на Ямайке, став одним из первых успешных исполнителей регги неямайского происхождения.
В 1972 музыкант выпустил сингл I can see clearly now, который стал хитом и разошелся тиражом более миллиона копий. Песня заняла первую строчку на хит-парада Billboard Hot 100 и оставалась на вершине чарта в течение четырех недель.
Последние новости
Названа предельная цена российской вакцины от коронавируса Названа предельная цена российской вакцины от коронавируса В организме Навального нашли не запрещенное ОЗХО вещество В организме Навального нашли не запрещенное ОЗХО вещество Собянин объявил о новых мерах против коронавируса Собянин объявил о новых мерах против коронавируса
Шоу-бизнес , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве за сутки скончались 24 пациента с COVID-19
В Москве за сутки скончались 24 пациента с COVID-19
Самолет не долетел до Петербурга из-за ЧП на борту
Самолет не долетел до Петербурга из-за ЧП на борту
Президент Киргизии обратился к протестующим
Президент Киргизии обратился к протестующим
Байден ответил сторонникам «превосходства белой расы»
Байден ответил сторонникам «превосходства белой расы»
Видео
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
00:08
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
00:24
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
00:39
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
00:25
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
00:10
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
00:20
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
Происшествия
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
01:06
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
Армия Войска
У коронавируса нашли «полезное» свойство
00:57
У коронавируса нашли «полезное» свойство
Общество
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
01:05
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
Политика
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
06:09
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение