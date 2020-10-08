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«Какие вершины холмов!»: Ивлеева засветила грудь во время отдыха с Элджеем на Мальдивах 

Teleprogramma.pro и ещё 11 1 час назад
Ивлеева засветила грудь на Мальдивах
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Настя Ивлеева в Instagram разместила серию откровенных фотографий. Как известно, звезда сейчас вместе со своим мужем рэпером Элджеем находится на отдыхе на Мальдивах.
На фотографиях блогер сверкнула грудью на радость подписчикам. Она запечатлелась в очень соблазнительном нижнем белье, что отметили многие пользователи.

«Какие вершины холмов!» «Настя, два килограмма, которые ты набрала на отдыхе, тебе явно пошли на пользу», «Чудесно выглядите. А будут еще фотографии с Лешей?» — стали интересоваться пользователи.

Напомним, что Настя Ивлеева получила широкую известность благодаря проекту «Орел и решка». Она замужем за популярным в молодежной среде рэпером Элджеем. Кстати, на райском острове она с возлюбленным живет на очень дорогой вилле. Каждый день они выкладывают за нее порядке 760 тысяч рублей. Впрочем, Ивлеева не раз отмечала: она привыкла отдыхать на полную катушку.
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Шоу-бизнес , Мальдивы
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