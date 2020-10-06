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Азиза рассказала подробности убийства Талькова

Павел Тиунов
16 минут назад
Певица Азиза в беседе с корреспондентом «Собеседника» заявила, что у Игоря Талькова была к ней острая неприязнь. Она также подчеркнула, что ее гражданский муж Игорь Малахов, которого долгое время считали убийцей артиста, стал жертвой агрессивного поведения со стороны артиста.
Азиза рассказала подробности убийства Талькова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Азиза отметила, что она дружила с Тальковым на протяжении 12 лет. Добрые отношения закончились после того, как певец оставил ее зимой в лесу одну после отказа ехать знакомиться с неким криминальным авторитетом. Артист, по мнению Азизы, затаил обиду, которая вылилась в несколько конфликтов.
Первый произошел в Сочи. К гражданскому мужу певицы Игорю Малахову подошли «шакалы» Талькова с золотыми цепями на шеях и попытались его прогнать из бассейна. Мужчина отказался повиниться, поэтому ему «забили стрелку». Малахова могли сильно избить, если бы в дело не вмешался его брат, который на тот момент был членом одной из столичных преступных группировок.
«Видимо, Игорь Тальков, затаив на меня обиду, что я той зимой не поехала знакомиться с его авторитетом, решил показать свою силу», - предположила Азиза.
Второй конфликт произошел в Москве на «злосчастном концерте». Артистка подчеркнула, что она не должна была выступать: ее попросили за день до мероприятия. На тот момент певица была беременна, ей сильно мучал токсикоз. Поэтому на попросила организаторов поменять ее местами с кем-нибудь из артистов в графике выступлений. Подвинули Талькова, который, узнав об этом, пришел в ярость. На пути ему попался Малахов которого начали избивать сразу пять человек.
Долгое время следователи считали Игоря Малахова убийцей Талькова. Впоследствии с него сняли обвинения. В настоящее время расследование трагедии продолжается. Главным подозреваемым является экс-директор певца Валерий Шляфман.
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