Азиза рассказала подробности убийства Талькова

Певица Азиза в беседе с корреспондентом «Собеседника» заявила, что у Игоря Талькова была к ней острая неприязнь. Она также подчеркнула, что ее гражданский муж Игорь Малахов , которого долгое время считали убийцей артиста, стал жертвой агрессивного поведения со стороны артиста.

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Азиза отметила, что она дружила с Тальковым на протяжении 12 лет. Добрые отношения закончились после того, как певец оставил ее зимой в лесу одну после отказа ехать знакомиться с неким криминальным авторитетом. Артист, по мнению Азизы, затаил обиду, которая вылилась в несколько конфликтов.

Первый произошел в Сочи. К гражданскому мужу певицы Игорю Малахову подошли «шакалы» Талькова с золотыми цепями на шеях и попытались его прогнать из бассейна. Мужчина отказался повиниться, поэтому ему «забили стрелку». Малахова могли сильно избить, если бы в дело не вмешался его брат, который на тот момент был членом одной из столичных преступных группировок.

«Видимо, Игорь Тальков, затаив на меня обиду, что я той зимой не поехала знакомиться с его авторитетом, решил показать свою силу», - предположила Азиза.

Второй конфликт произошел в Москве на «злосчастном концерте». Артистка подчеркнула, что она не должна была выступать: ее попросили за день до мероприятия. На тот момент певица была беременна, ей сильно мучал токсикоз. Поэтому на попросила организаторов поменять ее местами с кем-нибудь из артистов в графике выступлений. Подвинули Талькова, который, узнав об этом, пришел в ярость. На пути ему попался Малахов которого начали избивать сразу пять человек.