«Она актриса»: муж Наташи Королевой впервые встретился с любовницей после скандала 

Нашата Королева была счастлива в браке с Сергеем Глушко , который также известен как Тарзан, много лет. Недавно они в компании друзей отпраздновали годовщину со дня свадьбы. Тогда никто не подозревал, что скоро разгорится скандал. В сентябре неожиданно выяснилось, что танцор приводил домой двух девушек. С одной из них у него была интимная близость, а вторая успела снять это на камеру. А позже Королева обнаружила, что из дома пропали деньги.

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Так певица узнала о неверности мужа, но не стала его за это корить. Она уверена, что он был обманут мошенницами, которые специально все спланировали. А теперь на передачу «Прямой эфир» к Андрею Малахову пришла та самая девушка, из-за которой звездная семья переживает не лучшие времена. Анастасия Шульженко сразу призналась, что больше не беременна. Ранее она заверяла, что родит ребенка и будет растить его в комфортных условиях, в каких рос старший сын Тарзана.

Анастасия Шульженко. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир» «Мне не нужно ничего. Я ничего не требую. Мы познакомились в феврале 2019 года на его выступлении. С того момента все закрутилось», — пояснила героиня. «Как-то так все получилось. Одно прикосновение, другое. Потом мы оказались на их постели с Наташей. При чем, я потом уже осознала, что это их супружеское ложе. После нашей первой встречи мы продолжили общаться. Он просил присылать разные фотографии, я ему отправляла», — поделилась Анастасия. Гости в студии стали упрекать девушку за связь с женатым мужчиной. Многие уверены, что она одурачила артиста. Шульженко заверила, что ничего не воровала из квартиры Тарзана. Высказались о случившемся близкие девушки. Ее мама Надежда не смогла сдержать слез. «Настя не могла это сделать никогда. Я боюсь, что заведу уголовное дело. Я не считаю, что Настя виновата в проблемах в их семье. Не была бы Настя, была бы другая девушка, если у них там трещина пошла… У меня закрадывались мысли, что Тарзан с Королевой могли придумать эту историю и провернуть. Я боюсь за свою дочку», — высказалась Надежда.

Анастасия Шульженко встретилась с Тарзаном. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Как оказалось, недавно после шоу Шульженко приехала на выступление Тарзана и попыталась с ним поговорить. Она застала артиста в одном полотенце. «Сережа, ну пожалуйста, давай поговорим», — умоляла она, повторяя эту фразу. Муж Королевой пытался от нее уйти, прячась за коллегами. В какой-то момент он оттолкнул Анастасию. Так вышло, что она упала. Тарзан ушел переодеться, а потом выждал момент, когда девушку отвлекли и прошел к выходу. Любовница побежала за ним, но он убежал. После этого Анастасии вызвали скорую помощь. Пассия танцовщика заверила, что ударилась. «Она актриса. Человек не хочет с ней говорить», — оправдал артиста его друг.

Анастасия Шульженко получила травму. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»