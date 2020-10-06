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Тарзан рассказал, как Наташа Королёва пережила его измену

News.ru
2 часа назад
Сергей Глушко, больше известный в мире шоу-бизнеса как Тарзан, рассказал, как тяжело его супруга пережила сообщение об измене. Певица повела себя вначале очень эмоционально, а после замкнулась и сидела, уставившись в одну точку.
Тарзан рассказал, как Наташа Королёва пережила его измену
Фото:  Alena Kalita/Russian Look/Global Look Press Alena Kalita/Russian Look/Global Look Press
О реакции супруги на нехорошее известие Тарзан рассказал в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Первыми о видео с компроматом певице рассказали журналисты. Певица прижала мужа к стенке, тот вначале отказывался от всего, но после видео понял, что врать бесполезно.
Я во всём сознался. Я ей сказал, что приму любое её решение, — рассказал танцор.
Выдавшая бурную реакцию Королёва замкнулась в себе и пребывала «в прострации».
Лучше бы она кричала. Когда она сидела и смотрела в одну точку — это хуже всего, — признался артист.
Несмотря на всё это, певица нашла в себе силы не только простить мужа, но и признать, что он стал жертвой ловких мошенниц, а видео — не что иное, как «подстава».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Наташа Королёва и Сергей Глушко решили прокомментировать скандал, связанный с изменой, и обозначить свою позицию в этой истории. По словам Глушко, они с Королёвой узнали о том, что их семейным проблемам будет посвящена целая программа на телевидении.
Шоу-бизнес,Телевидение,Сергей Глушко,Наташа Королева,
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