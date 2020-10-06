Тарзан рассказал, как Наташа Королёва пережила его измену

О реакции супруги на нехорошее известие Тарзан рассказал в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Первыми о видео с компроматом певице рассказали журналисты. Певица прижала мужа к стенке, тот вначале отказывался от всего, но после видео понял, что врать бесполезно.

Несмотря на всё это, певица нашла в себе силы не только простить мужа, но и признать, что он стал жертвой ловких мошенниц, а видео — не что иное, как «подстава».