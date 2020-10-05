“Просовывал руку под одеяло и гладил”

Певица Анна Седокова рассказала, что в детстве столкнулась с домогательствами дяди Сережи - мужчины, который жил с ее матерью. Об этом сообщает «СтарХит».

Фото: Instagram Instagram

На презентации своей книги «Я сильная. Я справлюсь» Седокова призналась, что из-за этого мужчины она до сих пор не может простить свою мать.

«Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге. С каждым разом забираясь все выше и выше», - прочитала певица фрагмент из своей книги.

Седокова отметила, что из-за дяди Сережи она перестала спать по ночам и с ужасом ждала звука его шагов.

Пришедшие на презентацию поклонницы певицы, спросили, рассказала ли она о домогательствах матери.

«Об это я тоже пишу в книге, наши отношения до сих пор натянутые, я не могу ее простить. Не помог ни психолог, ни прочитанная книга «Радикальное прощение», - отметила певица.

Она добавила, что мать, зная о домогательствах, привела на праздник в честь ее 20-летия того самого дядю Сережу.