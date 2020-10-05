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Стал известен диагноз Дубовицкой 

Артём Кульша 1 час назад
Стал известен диагноз Дубовицкой
Фото: РИА Новости
Юмористка Регина Дубовицкая может быть больна ревматоидным полиартритом. Об этом сообщают «Дни.ру».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», 71-летняя Дубовицкая, которая в последнее время редко появляется на публике, посетила вернисаж коллеги по шоу «Аншлаг» Геннадия Ветрова.

«Регина сильно изменилась внешне, заметно сдала. Но больше всего народ удивило даже не это, а руки Дубовицкой. Большие шишковидные наросты на суставах пальцев, грязь под ногтями — люди не поверили своим глазам», — сообщают «Дни.ру».

Не названный по имени врач-ревматолог заявил изданию, что, вероятно, Дубовицкая больна ревматоидным полиартритом. Он рассказал, что при этом заболевании воспаляются суставы и собственный организм атакует здоровые клетки соединительной и хрящевой ткани, а руки очень сильно болят. Он назвал эту болезнь очень опасной и коварной.

«Напомним, у скончавшейся Юлии Началовой руки были обезображены подагрой. Певица долгое время не могла решиться на поход к врачу. Когда же ее стали мучить непрекращающиеся боли в суставах, то она наконец обратилась за помощью к медикам», — сообщают «Дни.ру».

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Шоу-бизнес , Геннадий Ветров , Регина Дубовицкая
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