Стал известен диагноз Дубовицкой 

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», 71-летняя Дубовицкая, которая в последнее время редко появляется на публике, посетила вернисаж коллеги по шоу «Аншлаг» Геннадия Ветрова

«Регина сильно изменилась внешне, заметно сдала. Но больше всего народ удивило даже не это, а руки Дубовицкой. Большие шишковидные наросты на суставах пальцев, грязь под ногтями — люди не поверили своим глазам», — сообщают «Дни.ру».

Не названный по имени врач-ревматолог заявил изданию, что, вероятно, Дубовицкая больна ревматоидным полиартритом. Он рассказал, что при этом заболевании воспаляются суставы и собственный организм атакует здоровые клетки соединительной и хрящевой ткани, а руки очень сильно болят. Он назвал эту болезнь очень опасной и коварной.