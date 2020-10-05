Задорожная рассказала о свадьбе в эпоху ковида

Актриса рассказала WomanHit.ru, почему скрывает детали бракосочетания

Сегодня в «Инстаграме» Анастасии Задорожной появились фотографии с ее свадьбы. На первом снимке артистка продемонстрировала татуировки на запястье и пальце в виде росписей жениха и невесты, а на втором, собственно, появились и сами молодожены. Правда, их лица частично закрыты маской.

«Хороша Парочка: Баран да Ярочка», — сделала подпись под фото Настя.

Впрочем, подписчиков Задорожной удивила лаконичность, с которой певица в целом подала такое грандиозное мероприятие, как свадьба. Никаких деталей торжества в Сети, да и снимков всего два. WomanHit.ru поинтересовался у певицы, почему так произошло. Актриса пояснила, что уже давно не рассказывает общественности о своей личной жизни.

«Я сейчас отказываюсь от любых комментариев на эту тему и, как вы, наверное, заметили, в «Инстаграме» не написано, что была какая-то свадьба, — прокомментировала Задорожная. — Я просто не комментирую и не фокусирую внимание на том, что называется личным. Всю свою жизнь. Уже 35 лет. Если вы что-то знаете про меня и про мою карьеру, вы видите, что я этим не занимаюсь никогда».

Тем не менее певица дала понять, что свадебные торжества все же состоялись. WomanHit.ru поинтересовался у артистки, как пандемия коронавируса повлияла на масштабы проведения свадьбы.

«Мое личное мероприятие было таким, каким оно было, и никак не связано с тем, что сейчас в принципе есть какие-то ограничения. Я сделала то, что я хотела сделать», — пояснила звездная невеста.

Напомним, что избранником Насти стал молодой человек по имени Владимир. Он — ровесник актрисы, занимается бизнесом.