Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Анна Семенович заразилась коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 13 33 минуты назад
Анна Семенович заразилась коронавирусом
Фото: ТАСС
Российская актриса кино и телевидения Анна Семенович заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«Не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине», — написала актриса в подписи к короткому видеоролику.

Семенович отметила, что режим самоизоляции, на котором она находится, завершится 12 октября.
Актриса попросила своих подписчиков беречь себя, носить маски и перчатки и по возможности избегать людных мест. По заверениям Семенович, коронавирус она перенесла в легкой форме, без осложнений.
Ранее российская актриса высказывалась о минимальном заработке для мужчин. Зимой 2019 года Семенович призналась, что страдает от генетической патологии груди под названием гигантомастия.
Видео дня. У Плющенко и Рудковской родился сын
Последние новости
В Минпросвещения уточнили заявление о переводе школ на дистанционку В Минпросвещения уточнили заявление о переводе школ на дистанционку Правительство не поняло причин загрязнения на Камчатке Правительство не поняло причин загрязнения на Камчатке Опубликованы переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск» Опубликованы переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск»
Шоу-бизнес , Анна Семенович
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван «самый опасный предмет» для защиты от COVID
Назван «самый опасный предмет» для защиты от COVID
Раскрыта вероятная причина катастрофы на Камчатке
Раскрыта вероятная причина катастрофы на Камчатке
«Я женщина»: как унизили чемпионку
«Я женщина»: как унизили чемпионку
Возвращаемая российская ракета полетит в 2021 году
Возвращаемая российская ракета полетит в 2021 году
Видео
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
00:41
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
01:04
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
00:17
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
00:28
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента
00:41
Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента
В мире
В Москве рассказали о введении пропускного режима
00:45
В Москве рассказали о введении пропускного режима
Новости Москвы
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
Путина просят вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе
01:05
Путина просят вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение