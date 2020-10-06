Любовница Тарзана обвинила танцора в обмане Собчак

Анастасия Шульженко , известная как любовница Тарзана, обвинила танцора в том, что он обманул Ксению Собчак . Речь идёт об интервью о измене супруге, которое артист дал в эфире YouTube-канала журналистки.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тарзан в интервью Собчак рассказал, что стал жертвой провинциальной актрисы, которая его просто-напросто окрутила. К тому же он заявил, что с безвестной девицей у него была всего лишь интрижка из некоторых эпизодов с утехами.

Возмущённая девица не заставила себя долго ждать и тут же выступила с ответным словом. Шульженко заявила, что они с Тарзаном были любовниками целых полтора года. К танцору она якобы продолжает чувствовать любовь.

Как можно говорить, что он видел меня впервые, когда мы долгое время переписывались, виделись, созванивались, общались? — жаловалась подписчикам актриса, внезапно получившая широкую известность.

Актриса предположила, что у танцора она была не одна, а вот Наташа Королёва верит своему мужу только потому, что хочет верить. Тем более что сама Королёва в интервью Собчак подтвердила: ей действительно и раньше звонили многочисленные женщины и рассказывали о связи с её супругом.

Прошу не верить им, потому что у меня есть доказательства моей правоты!