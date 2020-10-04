Стала известна цена коляски сына Рудковской и Плющенко 

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Арсений Плющенко с младых ногтей приучается иметь самое лучшее.

Яна Рудковская выложила в инстаграм фотографии прогулки с малышом.

Все семейство одето в наряды от Dior. Арсений сладко спит в коляске — она тоже от этой фирмы.

Как написала в микроблоге сама Яна, «коляску мечты» ей подарила подруга Ольга Смирнова

Дотошные журналисты выяснили, сколько стоит детское средство передвижения.

Сама люлька на колесах, украшенная кожаными вставками и принтом Dior Oblique на швейцарском сайте бренда оценена в 6400 долларов (примерно полмиллиона рублей).

Сумка, которую Яна небрежно набросила на ручку коляски — 2300 долларов (около 180 тысяч рублей), — сообщает Тeleprogramma.pro.