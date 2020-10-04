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Стала известна цена коляски сына Рудковской и Плющенко 

Ирина Лебедева 45 минут назад
Стала известна цена коляски сына Рудковской и Плющенко
Фото: РИА Новости
Арсений Плющенко с младых ногтей приучается иметь самое лучшее.
Яна Рудковская выложила в инстаграм фотографии прогулки с малышом.
Все семейство одето в наряды от Dior. Арсений сладко спит в коляске — она тоже от этой фирмы.
Как написала в микроблоге сама Яна, «коляску мечты» ей подарила подруга Ольга Смирнова.
Дотошные журналисты выяснили, сколько стоит детское средство передвижения.
Сама люлька на колесах, украшенная кожаными вставками и принтом Dior Oblique на швейцарском сайте бренда оценена в 6400 долларов (примерно полмиллиона рублей).
Сумка, которую Яна небрежно набросила на ручку коляски — 2300 долларов (около 180 тысяч рублей), — сообщает Тeleprogramma.pro.
Как ранее писал «Рамблер», Яна Рудковская и Евгений Плющенко на днях стали счастливыми родителями. Благодаря суррогатной маме в их семье появился малыш.
Скандальный блогер Лена Миро незамедлительно отреагировала на это событие. Она разместила в своем ЖЖ пост под названием «Остановите суррогатов!»
Видео дня. Бродячий кот рухнул сквозь потолок и разгромил магазин
Комментарии 4
Шоу-бизнес , Ольга Смирнова , Яна Рудковская , Лена Миро , Евгений Плющенко
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