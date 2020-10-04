Тимати прочат в герои «Холостяка» 

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Развод рэпера с Анастасией Решетовой так и остался тайной для публики.

Столько лет вместе, казались дружной парой, только что родили сына — и разошлись. Без объяснения причин и даже без взаимных обвинений.

Теперь же, как считают пользователи сети, Тимати самая дорога на известное шоу «Холостяк». По слухам, он появится в восьмом сезоне проекта.

Зачем это нужно рэперу? Напрашивается ответ — для пиара.

Публичность принесет ему дополнительные дивиденды. А так-то проблем с девушками музыкант не испытывает, скорее наоборот.

Не успел завершить отношения с Решетовой, как ему уже приписывают роман с другой девушкой, которая трудится мастером татуажа.

Как сообщал «Рамблер», рэпер Тимати, возможно, встречается с татуировщицей Аней Дарбицкой. На это сама Дарбицкая намекнула в своем инстаграме.

Она опубликовала в инстаграме три селфи с Тимати, а в подписи к ним написала «Теперь можно», добавив три эмодзи в виде сердца.