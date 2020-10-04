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«Шуры-муры»: Гузеева заставила ревновать жену участника телешоу 

Ирина Лебедева 37 минут назад
Гузеева заставила ревновать жену участника телешоу
Фото: РИА Новости
Лариса Гузеева довольно рискованно подшутила над хозяйкой дома, куда была приглашена для съемки очередного выпуска шоу «На дачу!».
Она начала флиртовать с хозяином, 52-летним бизнесменом по фамилии Бадоев.
Заставила того раздеться и нырнуть в бассейн, наговорила комплиментов, в том числе, заявила, что хочет себе такого мужчину в мужья, а нынешняя супруга — «пожила и хватит».

«Между моим мужем и Ларисой — какие-то шуры-муры. Я бы даже это химией назвала», — приводит слова супруга бизнесмена news.ru.

Как ранееписал «Рамблер», телеведущая Лариса Гузеева опубликовала кадр, который изумил ее многочисленных поклонников — звезда так прекрасно выглядит, что все хотят узнать о ее диете и способе омоложения.
Видео дня. Бродячий кот рухнул сквозь потолок и разгромил магазин
Шоу-бизнес , Лариса Гузеева
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