Гузеева заставила ревновать жену участника телешоу

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Лариса Гузеева довольно рискованно подшутила над хозяйкой дома, куда была приглашена для съемки очередного выпуска шоу «На дачу!».

Она начала флиртовать с хозяином, 52-летним бизнесменом по фамилии Бадоев.

Заставила того раздеться и нырнуть в бассейн, наговорила комплиментов, в том числе, заявила, что хочет себе такого мужчину в мужья, а нынешняя супруга — «пожила и хватит».

«Между моим мужем и Ларисой — какие-то шуры-муры. Я бы даже это химией назвала», — приводит слова супруга бизнесмена news.ru.