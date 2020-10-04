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«Остановите войну! Мы хотим только мира»: Гарик Мартиросян

Ирина Лебедева
26 минут назад
Гарик Мартиросян, основатель Comedy Club, призывает к прекращению военных действий на армяно-азербайджанской границе.
«Остановите войну!»: Гарик Мартиросян сделал заявление
Фото: InstagramInstagram
В инстаграме он посвятил этой теме несколько постов. Он пишет, что странам следует немедленно сесть за стол переговоров и прекратить уничтожать своих граждан.
Гибнут военные. Умирают гражданские, в том числе дети.
Телеведущий опасается за судьбу родных и близких.
«С большой тревогой слежу за событиями на северо-восточной границе Армении. Этот прекрасный регион Армении - моя малая Родина. Именно из Тавушской области Армении все мои предки со стороны отца», - написал он в микроблоге.
Мартиросян уверен, что конфликт между Арменией и Азербайджаном можно и нужно разрешить мирным путем.
«Остановите войну! Мы хотим только мира. Только мирными переговорами можно решить все спорные ситуации. Надо сесть за стол переговоров и решить раз и навсегда эти проблемы. Только так. Война - это самое страшное. НЕТ НАСИЛИЮ И АГРЕССИИ!!! Армения за мир»
Как сообщал «Рамблер», Гарик Мартиросян нередко публикует в своем «Инстаграме» фотографии друзей и коллег по шоу-бизнесу.
Причем это далеко не всегда современные снимки. Многим из них уже много лет.
Такие шедевры известный юморист предпочитает не держать в секрете и спешит поделиться ими со своими подписчиками.
Шоу-бизнес,Гарик Мартиросян,
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