«Остановите войну!»: Гарик Мартиросян сделал заявление

Гарик Мартиросян , основатель Comedy Club, призывает к прекращению военных действий на армяно-азербайджанской границе.

Фото: Instagram Instagram

В инстаграме он посвятил этой теме несколько постов. Он пишет, что странам следует немедленно сесть за стол переговоров и прекратить уничтожать своих граждан.

Гибнут военные. Умирают гражданские, в том числе дети.

Телеведущий опасается за судьбу родных и близких.

«С большой тревогой слежу за событиями на северо-восточной границе Армении. Этот прекрасный регион Армении - моя малая Родина. Именно из Тавушской области Армении все мои предки со стороны отца», - написал он в микроблоге.

Мартиросян уверен, что конфликт между Арменией и Азербайджаном можно и нужно разрешить мирным путем.

«Остановите войну! Мы хотим только мира. Только мирными переговорами можно решить все спорные ситуации. Надо сесть за стол переговоров и решить раз и навсегда эти проблемы. Только так. Война - это самое страшное. НЕТ НАСИЛИЮ И АГРЕССИИ!!! Армения за мир»

Как сообщал «Рамблер», Гарик Мартиросян нередко публикует в своем «Инстаграме» фотографии друзей и коллег по шоу-бизнесу.

Причем это далеко не всегда современные снимки. Многим из них уже много лет.