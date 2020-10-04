Миро жестко высказалась о смерти дочери Конкина

«Что произошло той ночью в бассейне фитнес-клуба, пусть разбирается следствие. Предположений слишком много, чтобы можно было однозначно пока сказать, что и как произошло на самом деле Важно другое — своей смертью дочь губит и отца. Дети никогда об этом не думают. Даже в 30 лет, как Софья. Ей было важнее её разводы, любовные приключения, траты и прочая суета. Могла бы на минуту остановиться и подумать — даже не о себе! — об отце. Но — нет, было некогда.