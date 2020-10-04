Миро жестко высказалась о смерти дочери Конкина

«Владимир Алексеевич слёг, он даже не встаёт. Всех друзей и родных попросил оставить его на время, хочет побыть один».
«Два клапана в сердце. Возраст. Апатия. Владимир Конкин заперся дома и не хочет видеть даже близких друзей. И действительно, что те друзья? Дочь важнее. И теперь её больше нет.
Разрушая свою жизнь, скатываясь на дно, мы убиваем не только себя, но и своих родителей».
«Что произошло той ночью в бассейне фитнес-клуба, пусть разбирается следствие. Предположений слишком много, чтобы можно было однозначно пока сказать, что и как произошло на самом деле Важно другое — своей смертью дочь губит и отца. Дети никогда об этом не думают. Даже в 30 лет, как Софья. Ей было важнее её разводы, любовные приключения, траты и прочая суета. Могла бы на минуту остановиться и подумать — даже не о себе! — об отце. Но — нет, было некогда.
Зачем умерла Софья? Чтобы в конце жизни её отец ощутил пустоту, боль, разочарование».