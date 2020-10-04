Миро жестко высказалась о смерти дочери Конкина

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Елена Миро: «Своей смертью дочь губит и отца». 

Ирина Лебедева 14 минут назад
Не так давно в бассейне фитнес-клуба трагически погибла дочь актера Владимира Конкина. Молодой женщине было всего 30, остался ребенок. Как могло такое произойти?
Причиной гибели Софьи, а также поиском ее возможных виновников занимается полиция.
А безутешный отец потерял интерес к жизни, — рассказывает блогер Лена Миро в своем ЖЖ.

«Владимир Алексеевич слёг, он даже не встаёт. Всех друзей и родных попросил оставить его на время, хочет побыть один».

Как известно, у Конкина больное сердце.

«Два клапана в сердце. Возраст. Апатия. Владимир Конкин заперся дома и не хочет видеть даже близких друзей. И действительно, что те друзья? Дочь важнее. И теперь её больше нет.

Разрушая свою жизнь, скатываясь на дно, мы убиваем не только себя, но и своих родителей».

Миро считает, что девушка катилась на дно. Долги, кредиты, возможно, алкоголь, сомнительный бойфренд. Но дело в том, что ее гибель может стать причиной гибели и ее отца.

«Что произошло той ночью в бассейне фитнес-клуба, пусть разбирается следствие. Предположений слишком много, чтобы можно было однозначно пока сказать, что и как произошло на самом деле Важно другое — своей смертью дочь губит и отца. Дети никогда об этом не думают. Даже в 30 лет, как Софья. Ей было важнее её разводы, любовные приключения, траты и прочая суета. Могла бы на минуту остановиться и подумать — даже не о себе! — об отце. Но — нет, было некогда.

Зачем умерла Софья? Чтобы в конце жизни её отец ощутил пустоту, боль, разочарование».

Как ранее писал «Рамблер», представительница Конкина Юлия Нитченко заявила, что в гибели дочери актера слишком много странностей для несчастного случая, в связи с чем ее семья будет добиваться возбуждения уголовного дела.
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Шоу-бизнес , Видео , Владимир Конкин , Лена Миро
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