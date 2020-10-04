«Хотите увидеть мразь – вот». Анохина разругалась с бывшим

Айза Анохина относительно недавно разошлась со своим вторым супругом, Дмитрием.

Фото: Instagram Instagram

Поначалу о крахе семьи девушка писала довольно мирные посты, шла речь о том, что они с отцом их общего сына Элвиса остаются друзьями.

Но, похоже, дружбе пришел конец. Айза серьезно поругалась с Дмитрием, и даже сообщила об этом подписчикам.

Часть ссоры она зафиксировала на камеру и выложила в сторис инстаграма. По словам девушки, бывший супруг буквально преследовал ее в последнее время, оскорблял, унижал, и фиксировал все это на телефон.

«Если вы хотите увидеть мразь — вот, наблюдайте. Самая настоящая мразь, — сказала Айза, представляя пользователям сети Анохина.

Айза написала, что у нее больше нет сил терпеть подобное к себе и детям отношение. Она отметила, что позвала бывшего на детский праздник, который в итоге обернулся скандалом.

Анохина сообщила, что рада тому, что Гуф обрел свой домик в Московской области и что-то там вечно копает и сажает; что они научились быть друзьями; что он все так же смешно шутит.