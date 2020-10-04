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«Хотите увидеть мразь – вот». Анохина разругалась с бывшим мужем

Ирина Лебедева
26 минут назад
Айза Анохина относительно недавно разошлась со своим вторым супругом, Дмитрием.
«Хотите увидеть мразь – вот». Анохина разругалась с бывшим
Фото: InstagramInstagram
Поначалу о крахе семьи девушка писала довольно мирные посты, шла речь о том, что они с отцом их общего сына Элвиса остаются друзьями.
Но, похоже, дружбе пришел конец. Айза серьезно поругалась с Дмитрием, и даже сообщила об этом подписчикам.
Часть ссоры она зафиксировала на камеру и выложила в сторис инстаграма. По словам девушки, бывший супруг буквально преследовал ее в последнее время, оскорблял, унижал, и фиксировал все это на телефон.
«Если вы хотите увидеть мразь — вот, наблюдайте. Самая настоящая мразь, — сказала Айза, представляя пользователям сети Анохина.
Айза написала, что у нее больше нет сил терпеть подобное к себе и детям отношение. Она отметила, что позвала бывшего на детский праздник, который в итоге обернулся скандалом.
Как ранее писал «Рамблер», Айза поздравила своего первого мужа рэпера Гуфа с днем рождения.
Анохина сообщила, что рада тому, что Гуф обрел свой домик в Московской области и что-то там вечно копает и сажает; что они научились быть друзьями; что он все так же смешно шутит.
Она назвала рэпера безумно дерьмовым мужем, но по-настоящему отличным бро, призналась ему в любви, поблагодарила бога за то, что смогла его бросить, и пожелала бывшему мужу здоровья и счастья.
Шоу-бизнес,Айза Анохина,Гуф,
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