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Водонаеву после операции не узнать 

Ирина Лебедева 25 минут назад
Водонаеву после операции не узнать
Фото: РИА Новости
Алена Водонаева страдает после сложного удаления зубов мудрости.
Один их них располагался в десне горизонтально и потребовалась операция.
Итог — опухшее до неузнаваемости лицо, страдания, прием антибиотиков.
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Всю эту историю с фотоподтверждением телеведущая выложила в инстаграм.

«Я прочитала перед процедурой столько ужасов о том, как эти ненужные современному человеку зубы удаляют. Кому-то 2 часа, кому-то аж 4.

У меня все прошло быстро. Врач — боженька, обстановка тоже способствовала.

С левой стороны верхний зуб вышел легко и просто за 5 минут. Отёка почти не было.

С правой стороны был горизонтальный зуб в десне. Десну резали. Операция. Отёк. Синяк на всю щеку».

Водонаева советует всем, кому предстоит удаление сложного зуба, брать больничный на неделю.

«Если это операция — выглядеть будете будто встретились с гопниками в темном переулке!»

Фолловеры пожелали Алене как можно скорее поправиться. Как оказалось, многие из них попадали в подобную ситуацию.
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Шоу-бизнес , Алена Водонаева
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